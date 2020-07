Norjalainen yritys ostaa Pilke päiväkodit – Mikkelissä kaksi ketjun päiväkotia

Norjalainen yritys Läringsverkstedet ostaa suomalaisen Pilke päiväkodit Oy:n. Pilkkeellä on Mikkelissä kaksi päiväkotia: Kirkonvarkaudessa sijaitseva tiedepäiväkoti Sirius sekä musiikkipäiväkoti Sävelpolku Tupalassa.

Sekä Sävelpolku että Sirius ovat aukaisseet ovensa Mikkelissä kaksi vuotta sitten. Sävelpolulla on 60 päiväkotipaikkaa ja Siriuksella 75.

Pilke päiväkodit Oy:n toimitusjohtaja Minna Martikainen kertoo Pilkkeen ja Läringsverkstedetin yhteisessä tiedotteessa, että kauppa ei vaikuta Pilkkeen toimintatapoihin tai arvoihin, eikä aiheuta henkilöstömuutoksia.

Läringsverkstedet AS on Pohjoismaiden suurin yksityinen varhaiskasvatuspalveluiden tarjoaja. Sillä on toimintaa Norjassa, Ruotsissa, Saksassa, Latviassa ja Dubaissa.

Kauppa astuu voimaan tämän vuoden loppupuolella.