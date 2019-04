Pääsiäisen menoliikenne sujuu rauhallisesti Viitostiellä, mutta sakkojakin on kirjoitettu — Poliisi antaa vinkin hiljaa ajavalle

Autoja ja ihmisiä on paljon liikkeellä Viitostiellä, ylikonstaapeli Pekka Lötjönen Itä-Suomen poliisista kertoo tien päältä Mikkelin ja Varkauden välistä torstai-iltana kello 18.15 aikaan.

Vaikka väkeä on lähtenyt pääsiäisen viettoon kohti pohjoista, liikenne on sujunut hyvin, mutta ei täysin moitteettomasti. Poliisi on joutunut kirjoittamaan muutamia ylinopeussakkoja.

Lötjönen toivoo, että autoilijat ottavat toiset tienkäyttäjät huomioon. Vaikka hiljaa ajosta ei saa sakkoja, Lötjösen mukaan alle nopeusrajoitusten ajava voisi vilkaista välillä peiliin, onko taakse kertynyt autojonoa.

Jos jono on pitkä ja jonossa on ohitustarvetta, hitaasti ajava voisi kurvata bussipysäkille ja päästää kiireisemmät ohi.

— Ajokeli on nyt todella hyvä, Lötjönen kuvailee.

Monet palaavat pääsiäisen vietosta jo sunnuntai-iltapäivän ja illan aikana, mutta vilkkainta paluuliikenteen on ennakoitu olevan maanantaina kello 12—20.

Jos upotus ei näy, katso se tästä.