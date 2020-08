Seurakuntaopiston Pieksämäen kampuksen työntekijällä on todettu koronavirustartunta sunnuntaina 23. elokuuta. Tartunnan saanut työntekijä ei ole ollut kampuksella keskiviikon 19.8. jälkeen.

Seurakuntaopiston tiedotteen mukaan opiskelijoita, alaikäisten opiskelijoiden huoltajia ja työntekijöitä on informoitu asiasta. Kampusalueen asuntolat on suljettu toistaiseksi tartunnan vuoksi.

Seurakuntaopisto kertoo, että mahdollisesti altistuneille opiskelijoille ja työntekijöille on ilmoitettu asiasta. Tartuntatautiviranomainen on ryhtynyt toimenpiteisiin ja on suoraan yhteydessä mahdollisesti altistuneisiin henkilöihin.

Opiston tiedotteessa kerrotaan, että kampuksen siivousta on tehostettu THL:n ohjeita noudattaen, ja kampuksella liikkuminen on arvioiden mukaan turvallista. Seurakuntaopisto seuraa tilannetta.

Opetus kampuksella jatkuu suunnitelmien mukaisesti. Poikkeus ovat kampusalueen A- ja D- rakennuksissa asuvat opiskelijat, joilla ei ole mahdollisuutta opiskella ilman asuntolapaikkaa. He jäävät 24.8. alkaen etäopetukseen.