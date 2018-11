Laajalammen surmasta epäillyn naisen vangitsemista jatketaan — Syynä poliisin teknisen tutkinnan laajuus

Poliisilla on tutkittavanaan erittäin laaja tekninen aineisto.

Laajalammen surmasta epäillyn mikkeliläisnaisen vangitsemista on jatkettu. Vuonna 1985 syntynyt nainen vangittiin elokuun 31. päivä epäiltynä Mikkelin Laajalammella sattuneesta puukotustapauksesta.



Puukotuksessa surmansa sai vuonna 1979 syntynyt mies. Naista on pidetty vankina, koska Itä-Suomen poliisin mukaan häntä on syytä epäillä henkirikoksesta.



Tapauksen syytteen nostamisen määräpäiväksi asetettiin alkujaan 12. marraskuuta. Rikoskomisario Juha Paukkunen Itä-Suomen poliisista kuitenkin kertoo, että henkirikoksesta epäillyn naisen vangittuna pitämistä on jatkettu, koska tapauksen tutkinta ei ole vielä valmistunut.



Syytteen nostamisen uudeksi määräpäiväksi on asetettu 15.1.2019. Poliisi tutkii rikosta tappona.



Rikoskomisario Paukkusen mukaan poliisilla on tutkittavanaan erittäin laaja tekninen aineisto, johon kuuluu esimerkiksi useita kymmeniä näytteitä ympäri asuntoa.



Poliisi ei ole vielä kertonut tarkemmin, millaisesta teräaseesta Laajalammen surmassa on kyse.



Epäilty ja uhri asuivat samassa kerrostaloasunnossa, jossa henkirikos tapahtui. Epäilty on kiistänyt osuutensa tappoon.



Sekä surman uhri että epäilty olivat molemmat tekohetkellä päihtyneitä. Illan aikana asunnossa on oleskellut muitakin ihmisiä, joita poliisi on kuulustellut. Poliisi on vahvistanut, että rikoksesta epäiltyjä on vain yksi.