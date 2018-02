Tesla-pomo Elon Muskin avaruusraketti kuvattiin Mikkelissä - Ursan kamera nappasi talteen komean valoilmiön! Kaliforniasta laukaistun raketin toinen vaihe näkyi tuhansien kilometrien päähän suotuisan sään ja ajankohdan ansiosta. Mikkelin Ursa Falcon 9-raketin toinen polttovaihe Mikkelin talviyössä.

Mikkelin Ursa onnistui jälleen kuvaamaan upean valoilmiön torstaina.

Tämänkertainen valoilmiön bongaus sattui torstai-iltana hieman kello 19:n jälkeen. Valoilmiön aiheutti Space X-yhtiön Falcon 9-raketin toinen vaihe. Raketti laukaistiin Vandenbergin lentotukikohdasta Kaliforniasta.

Ilmiö on melko harvinainen Suomen taivaalla. Tällä kertaa se kuitenkin näkyi laajalti Suomessa, koska sää oli monin paikoin selkeä. Tapahtuman myös näki poikkeuksellisen moni, koska se ajoittui alkuiltaan.

— Olemme joskus onnistuneet Mikkelin Ursan tähtitornilta rakettilaukauksia kuvaamaan, mutta tämä on ehdottomasti hienoimpia, mitä olemme saaneet tallennetuksi, kommentoi Mikkelin Ursan puheenjohtaja Aki Taavitsainen.

Falcon 9-raketti vei avaruuteen espanjalaisen Paz-satelliitin sekä kaksi Space X-yhtiön omaa satelliittia.

Space Exploration Technologies Corporation eli Space X on yhdysvaltalainen yksityinen avaruusraketteja ja -aluksia valmistava yritys.

Yhtiön perusti Elon Musk vuonna 2002. Musk on PayPal-maksujärjestelmän osaperustaja ja täyssähköautoja valmistavan Tesla Motorsin toimitusjohtaja.