Hiekkaniemi herää henkiin Juvalla — Nevalanmäen Perhekodit Oy:n uusin toimipiste on erikoistunut päihderiippuvaisiin nuoriin

Hiekkaniemessä Juvalla on muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen jälleen elämää. Pohjois-Pohjanmaalla toimiva Nevalanmäen Perhekodit Oy:n uusimmassa seitsenpaikkaisessa yksikössä asuu tällä hetkellä viisi nuorta.

Erityisyksikkö tarjoaa vaativan korjaavan kasvatustyön lisäksi päihdetyön erityisosaamista.

Vuodenvaihteeseen mennessä Hiekkaniemessä aloittaa nelipaikkainen erityisen huolenpidon yksikkö.

Lisäksi Hiekkaniemi tarjoaa kuntouttavaa tukiasumispalvelua. Tukiasuntopaikkoja on viisi.

Merkittävä työllistäjä Juvalla

Yritys työllistää tässä vaiheessa 11 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Vuodenvaihteessa, kun yksikön koko kapasiteetti on käytössä yritys työllistää parikymmentä alan ammattilaista.

Nevalanmäen Perhekodit Oy on vuonna 1999 perustettu perheyritys, joka tarjoaa lastensuojelullisin perustein sijoitetuille nuorille sijaishuoltoa. Yrityksellä on kaksi yksikköä Haapavedellä.

— Uuden yksikön perustaminen tuli ajankohtaiseksi, sillä erityisesti päihdeongelmaisten ja erityisen huolenpidon tarve lisääntyy koko ajan, toteaa toiminnanjohtaja Jussi Leinonen.

Hiekkaniemen perhekotiin tulee nuoria ympäri Suomea.

Keskeinen sijainti eduksi

Tarkoitukseen sopivat tilat löytyivät Juvalta.

— Hiekkaniemi on todella hieno paikka vain parin kilometrin päässä kirkonkylän keskustasta, luonnonrauhassa järven rannalla.

Myös maantieteellisesti Juva on keskeisellä paikalla.

— Yhteistyökumppanimme parinkymmenen vuoden ajalta ovat Juvan ympäristökuntia ja kaupunkeja, toteaa Leinonen.

Juvan kunnalle jokainen uusi yritys ja työpaikka ovat arvokkaita.

— On todella hienoa, että Juvalle saadaan uutta yritystoimintaa ja Hiekkaniemeen elämää, totesi kunnanjohtaja Mervi Simoska vieraillessaan torstaina uuden perhekodin avoimet ovet -tapahtumassa.

Samaa mieltä on uuden perhekodin naapurissa asuva Heikki Laukkanen.

— Hiekkaniemessä toimi kymmenen vuoden ajan nuorisokoti, eikä meillä ole koskaan ollut mitään ongelmia. On mukavaa, että alueella on toimintaa, ja etteivät rakennukset ole tyhjillään.

Hiekkaniemen rakennukset ovat peräisin 1950-luvulta. Kansan Raamattuseura osti kiinteistö vuonna 1963 leirikeskuksekseen.

Edelliset yrittäjät Riitta ja Jussi Rimmi pitivät Hiekkaniemessä nuorisokotia vuoteen 2012, jonka jälkeen kiinteistö on ollut lähinnä majoituskäytössä.