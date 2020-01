Mikkelin seudulta kolme ehdokasta vuoden hääyritys -kilpailussa — Satulinna kisaa suosituimmasta juhlatilasta, Saimaa Brewing ja Ollinmäen viinitila juhlajuomasta

Vuoden hääyritys -kilpailun finaaliäänestykseen on päässyt mukaan kolme yritystä Mikkelin seudulta.

Love me to -häätapahtuma tiedottaa, että mukana finaalissa ovat kartanohotelli Satulinna sekä Saimaan Brewingin siiderit ja Ollinmäen viinitilan marjaviini.

Satulinna Hirvensalmelta on mukana vuoden juhlatila -sarjassa. Mikkeliläiset Saimaa Brewing ja Ollinmäki kisaavat vuoden juhlajuomasta.

Saimaa Brewingiltä juhlajuomakisassa ovat mukana Yes yes-siiderit. Ollimäen viinitilan ehdokasjuoma on marjaroseviini Sinä & minä.

Nyt valitaan vuoden 2019 voittajat. Edellisen vuoden finaaliäänestyksessä annettiin tiedotteen mukaan yli 40 000 yleisöääntä.

Kilpailu järjestetään viidettä kertaa.

Vuoden hääyritys -kilpailun takana on Love me do -häätapahtuman lisäksi hääideasivusto amoriini.com ja Häät-lehti.

Pääset äänestykseen tästä.

Tulokset julkaistaan häämessuilla Helsingin Kaapelitehtaalla 18. tammikuuta.