Mikkeliläisten äitien ja isien huoli konkretisoitui Facebook-ryhmäksi – ”Kaikki eivät ymmärrä, miten paljon sisäilmaongelmat vaikuttavat pienen lapsen elämään” Uudessa Mikkelin seudun ”homekoulut” -nimisessä Facebook-ryhmässä keskustellaan Mikkelin alueen koulujen sisäilmasta. Monet ovat jakaneet ryhmässä surullisia tarinoita lastensa sairastumisesta. Anssi Mehtälä Mikkelin Urheilupuiston koulu muuttaa sisäilmaongelmien takia väistöön Marskin aukiolle.

Facebookiin on perustettu Mikkelin seudun ”homekoulut” -niminen Facebook-ryhmä. Ryhmän tavoitteena on jakaa tietoa Mikkelin alueen kouluista, jotka kärsivät sisäilmaongelmista ja jotka toisaalta ovat sisäilmaltaan puhtaita.

Ryhmän on perustanut mikkeliläinen Brigitta Anenou Létai. Ryhmä perustetiin viime viikon tiistaina. Se on kasvanut melko nopeasti, sillä tällä hetkellä ryhmässä on jo 125 jäsentä. Suljettuun ryhmään pääset halutessasi liittymään tästä.

Létai painottaa, ettei ryhmän tarkoitus ole haukkua yksittäisiä kouluja vaan levittää sanaa vakavasta ongelmasta.

— Sisäilmaongelmat pitäisi ottaa vakavasti. Kaikki eivät ymmärrä, miten paljon ne voivat vaikuttaa pienen lapsen elämään, Létai sanoo.

Létain oma poika käy Urpolan koulun neljättä luokkaa. Hän on huomannut lapsensa olevan viime aikoina normaalia tukkoisempi. Urpolan kouluun on perustettu sisäilmatyöryhmä oireilujen takia viime keväänä ja tilannetta seurataan.

— Olen kuullut monelta vanhemmalta, että lapsilla on samanlaista oireilua. Joululoman jälkeen poika joutui heti ottamaan astmalääkettä. Viikonlopun jälkeen ensimmäinen päivä on aina pahin.

Miksi terve koulu lakkautetaan?

Facebook-ryhmä on täynnä huolestuneita vanhempia. Sinne on linkitetty erilaisia kuntien päätöksiä ja artikkeleita liittyen homekouluihin ja sisäilmaongelmiin.

Ehdottomasti suosituimmassa päivityksessä kerrotaan, missä kaikissa kouluissa oppilaat ovat oireilleet sisäilmasta.

Yksi ryhmän jäsenistä on mikkeliläinen Reeta Miller. Hänen poikansa siirtyi syksyllä Urheilupuiston kouluun seitsemännelle luokalle. Poika on äidin mukaan jo nyt alkanut oireilemaan Urskissa.

— Hän on normaalia väsyneempi, muita oireita ei onneksi ole vielä ollut. Tilanne kuitenkin kauhistuttaa. Olen kuullut tapauksesta, jossa lapsi joutui olemaan lähes koko joulukuun pois koulusta.

Osa Urheilupuiston koulun oppilaista on jo väistötiloissa sisäilmaongelmien takia. Lisäksi koululaisille rakennetaan parakkikoulua Marskin aukiolle.

Millerin lapset kävivät aikaisemmin Olkkolan koulua. Hän on seurannut keskustelua pienten koulujen lakkauttamisesta huolestuneena.

— Eihän siinä ole mitään järkeä, että sisäilmaltaan terve koulu lakkautetaan, hän sanoo.

Vanhemmat on väsyneitä

Létai kuvailee ryhmän tunnelmaa turhautuneeksi. Vanhemmat ovat väsyneitä siihen, ettei sisäilmaongelmia ja lasten oireilua oteta vakavasti.

—Joskus tuntuu siltä, että asiaa ei oteta vakavasti ennen kuin näkee, että oma lapsi alkaa sairastaa. Kun sen näkee, asiaan alkaa suhtautua eri tavalla, hän sanoo.

Hän toivoo, että Mikkelin kaupunki ottaisi asiassa vielä suuremman vastuun. Facebook-ryhmä levittää tietoa, mutta vastuu on muualla.

—Kaikilla on oikeus tietää, mitä kouluissa oikein tapahtuu.