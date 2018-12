Joulutapahtuma lauantaina Hiirolan vanhalla kyläkoululla — Tuotot lahjoitetaan vähävaraisten lapsiperheiden joulukeräykseen

Entisellä Hiirolan koululla Mikkelissä järjestetään tulevana lauantaina joulutapahtuma. Asialla on Hiirolan koululle viime kesäkuussa muuttanut perhe.



— Toiveenamme on saada rakenneltua tiloihin monenlaista toimintaa aikanaan, kertovat koulun nykyiset omistajat, Hilla-Maria Häkkinen ja Pasi Pesonen.



— Joulutapahtuma idea lähti rakentumaan pienistä palasista, ja innokkaiden vapaaehtoisten avulla olemme saaneet kasaan monenlaista jouluista touhua lapsille, myyjäis- ja kirpputoripöytiä, makkaranpaistoa sekä kahvion.



Lauantaina 15.12. kello 10—15 ohjelmassa on myös Hiirolan VPK:n toimintaan tutustumista, nukketeatteriesitys, koira-ajelua sekä 2—8-vuotiaille tarkoitettu tonttutemppupolku, joka on sisätiloissa koko tapahtuman ajan.



Tapahtuman tuotot lahjoitetaan vähävaraisten lapsiperheiden joulukeräykseen. Maksullisia myyntipöytiä voi vielä varailla numerosta 050-3004220.