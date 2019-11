Seurakunta miettii Lähemäen ”miespappimessut” uusiksi — ”Tavoitteena on luoda uusi, kaikkia tyydyttävä toimintamalli”

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta mietti uusiksi suhtautumisensa Lähemäen seurakuntakodissa järjestettyihin Yhteisen leivän jaamme -messuihin. Länsi-Savo kertoi keskiviikkona, että Lähemäellä on vuosikausia järjestetty messuja, joita toimittamaan ei hyväksytä naispappeja.

Messuja ovat järjestäneet yhteistyössä Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta sekä Suomen raamattuopisto, Suomen evankelisluterilainen kansanlähetys (SEKL) ja Kylväjä.

Nyt tuomiokirkkoseurakunnan johto kertoo Länsi-Savoon toimittamassaan mielipidekirjoituksessa, että käytäntö muuttuu: ”Seurakunnan ja järjestöjen välillä käynnistetään neuvottelut, joiden tavoitteena on luoda uusi, kaikkia tyydyttävä toimintamalli”, kirjoittajat kertovat.

Kirjoituksen ovat allekirjoittaneet tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra, tuomiorovasti Juha Palm, hallintopastori Eija Juuma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Petri Pekonen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Eeva-Riitta Hahtola sekä kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Laura Jouhkimo.

Heidän mukaan asiasta on käyty keskusteluja papiston, johtavien luottamushenkilöiden ja järjestöjen kanssa, eikä seurakunnassa hyväksytä virkanäkemykseen perustuvaa syrjintää.

Vielä tiistaina, kun Länsi-Savo haastatteli allekirjoittajia, tuomiorovasti Palm sekä Pekonen ja Hahtola pitivät messuja ongelmattomina. Perusteluna tälle oli, ettei seurakunta tee työvuorojärjestelyitä, joissa messuja varten erikseen varmistettaisiin, että paikalle tulee vain miespappeja. Jutussa hallintopastori Juuma kuitenkin kertoi sellaisia tehtävän.

Nyt kirkkovaltuuston puheenjohtaja Petri Pekonen kertoo, ettei ollut ongelmasta aiemmin tietoinen, koska nojasi tuomiorovastin antamaan tietoon.

— Jos ongelma koetaan, niin silloin se on olemassa, ja nyt se on. Toivon, että pääsemme neuvottelujen kautta uuteen malliin: emme halua romuttaa sitä mikä on hyvää seurakunnassa, mutta uusi toimintamalli kestävällä pohjalla on saatava, Pekonen sanoo.

Palm kertoi, ettei halua enää kommentoida asiaa.