Panu Peitsaro vaihtoi nyt-liikkeeseen ja lähtee Savonlinnassa kuntavaaleihin – Myös keskustan Sanna Metsälä loikkasi harkimolaisiin

Kummankin loikan taustalla on maakuntaratkaisu ja kamppailu keskussairaalan tulevaisuudesta.

Sosterin johtaja Panu Peitsaro lähtee Savonlinnassa kuntavaaliehdokkaaksi nyt-liikkeen listoilla. Viime viikolla Peitsaro kertoi eronneensa kokoomuksesta.

Myös aiempi keskustan valtuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen, apulaisrehtori Sanna Metsälä loikkaa nyt-liikkeeseen. Metsälä ilmoitti jo joulukuussa eroavansa keskustan Savonlinnan valtuustoryhmästä.

Puolue tiedotti ehdokkuuksista perjantaina iltapäivällä.

Nyt-liike on kansanedustaja Harry Harkimon perustama poliittinen liike ja nykyinen puolue. Harkimo on puolueen ainoa kansanedustaja ja puheenjohtaja.

Loikkien taustalla maakuntarajat ja keskussairaala

Peitsaro on työskennellyt kymmenisen vuotta Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin johtotehtävissä. Joulukuun lopulla hän kuitenkin irtisanoutui Sosterista. Itä-Savo-lehden mukaan hänen työnsä loppuvat tammikuun lopussa.

Peitsaro on profiloitunut julkisuudessa vahvana Savonlinnan keskussairaalan puolustajana, ja hän myös ajanut Itä-Savon alueen liittämistä Pohjois-Savoon.

Hallitus teki lokakuussa linjauksen, että Itä-Savo pysyy osana Etelä-Savoa. Tämän jälkeen Peitsaro luonnehti päätöstä tappotuomioksi Savonlinnan keskussairaalalle.

– Tämä on susipaska ratkaisu. Myrkkyruisku on ladattu valmiiksi, ja me odottelemme nahkaremmeissä, että henki lähtee, Peitsaro arvioi Itä-Savo-lehdelle lokakuussa.

Tämän jälkeenkin Peitsaro on vastustanut Itä-Savon kuntien osallistuista maakunnallisen soten valmisteluun.

Kun Peitsaro Itä-Savon mielipidekirjoituksessa viime maanantaina kertoi eroavansa kokoomuksesta, hän nosti esille erityisesti kokoomuksen toiminnan maakunta-asiassa ja Savonlinnan puolustamisessa.

Peitsaro on myös varakansanedustaja. Hän nousi kevään 2019 eduskuntavaaleissa Kaakkois-Suomen vaalipiirissä kokoomuksen ensimmäiseksi varakansanedustajaksi. Peitsaro sai vaaleissa 2 528 ääntä.

Metsälä koki olleensa ajojahdin kohde

Myös keskustasta nyt-liikkeeseen loikanneen Sanna Metsälän eron taustalla ovat keskussairaalaan ja maakuntakysymykseen liittyvät syyt.

Keskusta on puolueena ajanut nykyisten maakuntarajojen puolustamista ja Savonlinnassakin pääosa keskustalaisista on ollut tällä kannalla. Metsälä taas on kannattanut Pohjois-Savoon liittymistä.

Metsälä erosi keskustan Savonlinnan valtuustoryhmästä joulukuun alkupuolella, mutta sanoi tuolloin Itä-Savo-lehdessä pysyvänsä yhä puolueen jäsenenä.

Eron taustalla oli lehden mukaan juuri maakuntaratkaisu ja näkemykset kaupunginjohtaja Janne Laineen asemasta. Metsälä perusteli ratkaisuaan arvo- ja periaatesyillä. Hän myös koki joutuneensa ryhmässään ajojahdin kohteeksi.

Sanna Metsälä on Sosterin hallituksen puheenjohtajan Pekka Nousiaisen (kesk.) tytär.

Juttua täydennetty kello 16.00.