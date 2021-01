Millaista on arki Nuorten Sutelassa Mäntyharjun Mouhun kylällä? Kokenut työntekijä Juha Toivola pystyy jo sanomaan, millainen tulevaisuus sijoituksesta lähtevällä nuorella on edessään

Täysi-ikäistyminen on sijoitetun nuoren elämän murroskohta, sillä 18-vuotias on lainsäädännössä aikuinen ihminen, jolla on päätäntävalta omista asioista.