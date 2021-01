Mikkelin lukiossa, Urpolan koulussa ja Mikkelin keskussairaalassa koronatartuntoja – Essoten alueella todettu neljä uutta tartuntaa

Essoten alueella on todettu maanantain jälkeen neljä uutta koronatapausta.

Kaksi tartunnoista on havaittu Essoten työntekijöillä. Tapaukset eivät liity toisiinsa. Toisen johdosta on laitettu karanteeniin useita kymmeniä Mikkelin keskussairaalan potilaita Mikkelin lähikuntoutusosastolta. Myös maanantaina Essoten työntekijältä löytyi koronavirustartunta.

Lisäksi kaksi tartuntaa on todettu Mikkelin kouluissa: toinen Urpolan koulussa ja toinen Mikkelin lukiossa. Essote ottaa yhteyttä altistuneisiin ja asettaa heidät karanteeniin.

– Kaikkien tartuntojen lähde ei ole vielä tiedossa. Tämä osoittaa, että tautia on todennäköisesti liikkeellä paljon ilmitulleita tapauksia enemmän. Kaikkien vähänkään oireisten tulee käydä testissä, kehottaa Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Tiistain koronatapaukset eivät kuitenkaan Seppälän mukaan vielä anna aihetta lisärajoitusten asettamiseen.

– Tässä kohdassa on kyse yksittäistapauksista. Mikäli ilmenee jatkotapauksia, etenkin niiden joukosta, jotka on nyt asetettu karanteenissa, niin silloin tilanne on arvioitava uudelleen.

Mikkelin koulut toimivat tehokkaasti. Tiistaina esimerkiksi Urpolan koulun sairastuneen oppilaan luokka kotiutettiin vauhdilla, kaikkia lähikontakteja välttäen, ja huoltajille lähetettiin Wilma-viesti, jossa kehotettiin odottamaan yhteydenottoa Essotesta.

Essoten alueella ei muuntovirusta

Suomessa on tavattu muutamia kymmeniä muuntuneen ja mahdollisesti aiempaa nopeammin leviävän koronaviruksen aiheuttamia tautitapauksia. Essoten alueelta ei muuntovirusta ole löytynyt.

– Testinäytteet lähtevät meiltä sekvensointiin THL:ään ja sieltä ilmoitetaan meille, jos niistä löytyy muuntunutta virusta. Me emme ole saaneet tietoa, että olisi löytynyt, mutta toisaalta emme tiedä sitäkään, onko näytteitä vielä sekvensoitu, Seppälä sanoo.

Ja lisää, että mikäli muuntovirusta löytyy, tiedotetaan asiasta välittömästi.

Koronarokotteita on annettu Essoten alueella nyt muutaman viikon ajan. Tiistaihin mennessä rokotteita oli annettu noin 1 500 kappaletta.

