Mikkelin musiikkiopiston syyskausi on muutamaa esitystä vaille valmis.

Musiikkiopiston säestäjä ja konserttikoordinaattori Mirva Helske kertoo opiston syksyn olleen erilainen kuin normaalisti.

– Olemme pystyneet onneksi toimimaan koko syksyn. Olemme järjestäneet pieniä esiintymisiä nopealla aikataululla ja tiedottaneet niistä nettisivuillamme ja sosiaalisessa mediassa. Koronasta huolimatta myös opiston ryhmätunteja on saatu pidettyä.

Osa musiikkiopiston oppilaista on myös opiskellut etänä koulujen tilanteen eläessä.

– Opiskelua on aina kuitenkin pystytty jatkamaan. Näissä oloissa kaikki livenä tapahtuva, esimerkiksi oppilaiden tasosuoritukset, on täytynyt järjestää nopeammalla aikataululla Essoten turvallisuusohjeiden salliessa. Joitakin esiintymisiä on myös striimattu Youtube-kanavalle tai taltioitu, Helske selittää.

Turvallisuudesta on pidetty huolta myös esiintymissaleissa. Yleisöä on suositeltu käyttämään kasvomaskia sekä käsidesiä, ja katsojia on otettu esityksiin rajattu määrä.

Musiikkiopiston syksylle alun perin suunniteltuja isompia tapahtumia ja vierailukonsertteja on jouduttu siirtämään kevätkaudelle 2021.

Monenlaisia esityksiä musiikinnälkään

Mikkelin musiikkiopiston nuoret solistit pääsevät näyttämään taitojaan perinteisessä kaupunginorkesterin solistikonsertissa torstaina 12. marraskuuta kello 18.

Jyrki Lasonpalon johtamassa konsertissa kuullaan piano-, viulu-, sello-, trumpetti- ja klarinettisolisteja sekä yhteisnumerona musiikkiopiston jousisoittajien kanssa esitettävä orkesteriteos. Esiintyjänä on myös Vilhonkadun kamariorkesteri, jonka valmennuksesta vastaa Olli Helske.

Joulukonsertin ohjelmassa on perinteisesti erilaisia orkestereita, lauluryhmiä ja opiston oppilaiden sooloesityksiä. — Mirva Helske

– On hienoa, että saamme pidettyä esityksen. Tänä vuonna on paljon oppilaita esiintymässä ihan pienimmistä soittajista isompiin. Luvassa on muun muassa barokkimusiikkia, kuten Vivaldia ja Bachia, Helske sanoo.

Sunnuntaina 15. marraskuuta kello 15 alkaen on luvassa Mirvan enkelit 2 -laulumusiikin konserttisarjan viimeinen osa nimeltään wOwPERA!

Esitys pidetään Mikkelin musiikkiopiston salissa.

Kyseessä on juonellinen oopperakonsertti, jossa sokkotreffeille lähtevien tarina kerrotaan kuvaesityksen ja oopperanumeroiden avulla. Rooleissa esiintyvät Lappeenrannan laulukilpailussa 2019 palkitut baritoni Jussi Vänttinen ja sopraano Marika Hölttä. Pianistina toimii Mirva Helske.

Musiikkiopiston solistit virittävät myös joulun tunnelmaan

Musiikkiopistossa virittäydytään pian myös joulutunnelmaan opiston nuorten solistien voimin. Musiikkiopisto järjestää joulukonsertin Mikkelin tuomiokirkossa perjantaina 4. joulukuuta kello 18 alkaen.

– Joulukonsertin ohjelmassa on perinteisesti erilaisia orkestereita, lauluryhmiä ja opiston oppilaiden sooloesityksiä. Pienet kokoonpanot painottuvat, mikäli väkimäärää on tarve rajata, Helske kertoo.

Musiikkiopiston tiloissa Cafe Saundilla järjestetään myös perinteinen Glögi & pipari -tapahtuma maanantaista perjantaihin 14.–18.12.

Tapahtumassa esiintyvät musiikkiopiston eri osastojen oppilaat. Jokaisena viikonpäivänä järjestetään yksi esitys kello 16 alkaen.

– Näin saamme rajattua yleisömäärää ja mahdollisimman moni pääsee soittamaan.

Mikkelin musiikkiopiston loppuvuoden ohjelmistoon pääset tutustumaan myös sen nettisivuilla.