Pyörillä kulkeva eläin saa koiran vaistot heräämään – Mikkelissä viikonloppuna järjestettävässä petotestissä saa tietoa lemmikkinsä luonteesta

Asko Sorvon kehittämä petotesti on suosittu koiraväen keskuudessa. Testieläin on täytetty, mutta haju on autenttinen ja se riittää koiralle.

Alkutilanne on tämä: ihminen ja hänen koiransa maleksivat hiekkakentällä, jonne on jemmattu eksoottinen hajukätkö. Tuoksussa on karhumainen vivahde, jonka pitäisi herättää koiran kiinnostus.

Maastoverkon takana petotestaaja Asko Sorvo seuraa kaksikon liikkeitä. Kun koira on sopivalla etäisyydellä, tuuppaa hän liikkeelle konekarhun. Täytetty peto rullaa verkon takaa kentälle ja samaan aikaan omistaja antaa jälkiliinaan kytketylle koiralleen liekaa.

Kaksijalkaista jännittää. Mitä minun koirani tekee?

– Koiran kehonkieli kertoo, missä mennään. Alussa se yleensä säikähtää, että ei saamari, nyt tuli paha paikka, sanoo Sorvo.

Koiralle pyörien päällä oleva karhu on sama kuin elävä peto ja kyse on elämästä tai kuolemasta.

– Koiran liikenopeus ja rohkeus kulkevat aina käsi kädessä. Mitä rohkeampi koira, sitä kevyemmin se liikkuu. Säkä nousee, korvat työntyvät eteenpäin ja häntä on komeasti pystyssä.

Konepeto on koiraystävällinen

Koko ikänsä koirien kanssa puuhailleen Sorvon idea koiran hyvinvoinnin huomioon ottavasta petotestauksesta sai alkunsa hänen omista laumanvartijakoiristaan, eksoottisen kuuloisista slovakiancuvaceista ja sarplaninaceista. Vähitellen testaus laajeni muihin rotuihin ja pian Sorvo huomasi olevansa ainoa alallaan.

Sunnuntaina Sorvo järjestää petotestit Mikkelissä, Rantakylässä. Petotestit järjestettiin viimeksi syyskuussa ja tilaisuus oli niin suosittu, etteivät kaikki halukkaat mahtuneet mukaan.

– Olen oppinut paljon siitä, millä tavoin ja minkälaista tietoa koirista saadaan irti petotestin avulla. Ikään ja rotuun katsomatta koirasta paljastuu testissä sen rohkeustaso ja kyky palautua vaativasta tilanteesta.

Petotesti on hänen oman kehitystyönsä tulos, vaikka ajatuksena sellainen ei olekaan uusi.

– Koiria on eri puolilla Eurooppaa testattu elävillä pedoilla vuosisatojen ajan. Se on hyvin brutaali menetelmä. Ajatus on, että jos koira ei pärjää ja susi tai karhu tappaa sen, niin mikäs siinä: huono koira. Otetaan uusi.

Yksin, kaksin tai koko pentueena

Mitä rohkeampi koira, sitä kevyemmin se liikkuu.

Petotestit ovat erittäin suosittuja ja lähes poikkeuksetta viimeistä paikkaa myöten varattuja. Sorvolla on testikäytössä kahden konekarhun, Reinon ja Viljon, lisäksi Arska-susi, villisika Mauri, ja koneilves Elvis.

Petotesti ei katso koiran ikää ja nuorimpia hän on testannut myös pentueittain.

– Lahdessa tuli testiin kymmenviikkoinen pentue eteläafrikkalaisia boerboel-koiria. Niistä kuusi ei oikein tiennyt, olisiko pitänyt lähteä itään vai länteen, kaksi päätti hiipiä hiljaa pois paikalta, mutta kahdella pennuista nousi hännät pystyyn ja ne lähtivät muristen karhua kohti.

Samat koirat testattiin aikuisina ja Sorvo huomasi, että niiden luonteet olivat säilyneet samoina: kuusi keskitasoista koiraa, kotikoiriksi parhaiten passaavia, kaksi arkaa ja kaksi todella rohkeaa.

– Ääripään koirat vaativat omistajalta huomattavasti enemmän taitoa ja kokemusta kouluttamisessa.

Onnistumisen elämys

Sorvo säätelee kone-eläintä koiran reaktioiden myötä niin, että arempikin testieläin saa onnistumisen kokemuksen.

– Testissä pystyy vahvistamaan koiran käytöstä. Jos koiraa vähän pelottaa, karhu voi olla kiltimpi ja paeta haukahdusta. Koira luulee olevansa rohkeampi kuin onkaan.

Liian rohkea ei kannata olla. Jos testikoira tunkee pedon iholle, keskeytyy testi, sillä tosielämässä koirasta lähtisi siinä kohtaamisessa henki.

Konepedon kohtaaminen voi olla nuorelle metsästyskoiralle tuikitärkeä ensimmäinen kokemus ennen tositoimia maastossa. Huonolla tuurilla haukussa tulee vastaan äreä vanha uroskarhu ja koiran metsästysura voi päättyä ennen kuin se ehtii kunnolla edes alkaa.

– Sen jälkeen koiralla ei ole haluja lähteä metsälle, jos on kilometrikaupalla juossut henkensä edestä karhua karkuun.

Sorvo sanoo, että kaikilla koirilla on jokin vietti, jota niiden pitäisi päästä purkamaan. Muuten odotettavissa on ihmisten kannalta epätoivottuja sijaistoimintoja, tuhoamista ja aggressioita. Niihin voi löytyä selityksiä petotestissä.

– Syitä testiin tulemiselle on yleensä yhtä monta kuin tulijoitakin.

Petotestit Mikkelissä 25.10. Lisätiedot: petotestit.com.