Xamkin vaihto-opiskelijat haluavat pysyä Italiassa ja Etelä-Koreassa uudesta koronaviruksesta huolimatta – "Siellä on oltu rauhallisin mielin"

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla on tällä hetkellä 11 vaihto-opiskelijaa epidemia-alueella. Heistä viisi on Mikkelin-kampukselta.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin opiskelijat eivät toistaiseksi ole joutuneet keskeyttämään vaihto-opintojaan uuden koronaviruksen takia.

Xamkin turvallisuuspäällikkö Jussi Jokivaara kertoo, että oppilaitos ei pidä tarpeellisena kutsua opiskelijoita takaisin Suomeen viruksen epidemia-alueelta.

– Juuri äsken johtoryhmässä päätettiin, että muutosta tähän ei olla tekemässä. Meillä on jatkuva seuranta päällä ja kuuntelemme herkällä korvalla partnerioppilaitoksilta tulevia tietoja. Ne kyllä ilmoittavat, jos tilanne maassa muuttuu, Jokivaara kertoi keskiviikkona.

Epidemia-alueella Xamkista 11 opiskelijaa

Xamkilla on Jokivaaran mukaan yhteensä 11 vaihto-opiskelijaa epidemia-alueella. Tällä hetkellä epidemia-alueeksi määritellään Manner-Kiina, Iran, Etelä-Korea ja Italia.

Vaihto-opiskelijoista seitsemän on Etelä-Korean Soulissa, kolme Italian Milanossa ja yksi muualla Italiassa. Mikkelin-kampuksen opiskelijoita on joukossa viisi: neljä Soulissa ja yksi Italiassa.

Jokivaaran mukaan ammattikorkeakoulu on ollut yhteydessä kaikkiin epidemia-alueella oleviin opiskelijoihinsa. Jokainen heistä on kertonut haluavansa jatkaa vaihto-opiskeluaan kyseisessä maassa.

– Enemmän täällä Suomessa on oltu huolissaan kuin mitä he ovat siellä olleet. Nuoret ovat ensinnäkin aika tietoisia tilanteesta ja selvittävät asioita itsenäisesti. Ei siellä ole todellakaan ollut suurta panikointia, vaan on oltu rauhallisin mielin, Jokivaara kertoo.

Jokivaara kertoo, että lähtökohtaisesti vaihto-opiskelijat odottavat kohdemaidensa paikallisten oppilaitosten ja viranomaisten ohjeita.

Henkilökunnan työmatkoja peruttu

Sen sijaan Xamkin henkilökunnan työmatkoihin viruksen uhka on jo vaikuttanut.

Jokivaara kertoo, että Kotkan- ja Kouvolan-kampuksilla työskentelevien yksittäisten opettajien Italian-matkat on varmuuden vuoksi peruttu tältä keväältä.

– Voi olla, että joudumme perumaan matkoja vielä lisääkin. Italiaan, Etelä-Koreaan tai Iraniin ei tällä hetkellä tehdä työmatkoja. Kiinan kanssa näin on toimittu jo 5. helmikuuta alkaen, Jokivaara sanoo.

Henkilökuntansa vapaa-ajan matkoihin ammattikorkeakoulu ei Jokivaaran mukaan voi puuttua.

– Toki voimme kehottaa ihmisiä harkitsemaan matkustamista vakavasti. Fiksut ihmiset kyllä lähtökohtaisesti miettivätkin, minne päin matkustavat. Ja ehkä ylipäätään on sellainen linjaus, että esimiehiltä odotetaan harkintaa kaikkeen matkustamiseen ja heidän oletetaan tekevän vain niin sanotusti välttämättömät matkat, Jokivaara sanoo.