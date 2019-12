Lauritsalan kirkkoherra Pentti Bergin maailmanloppupuhe ihmetytti joululaulutilaisuudessa ja pääsi valtakunnan uutisiin — Mikkelin piispa Seppo Häkkinen aikoo keskustella puheen asiallisuudesta ”ystävällisessä hengessä”

Lauritsalan kirkkoherran Pentti Bergin maailmanloppupuheet nousivat torstaina ja perjantaina valtakunnan julkisuuteen.

Mikkelin hiippakunnan piispan Seppo Häkkisen mukaan Kauneimmat joululaulut -tilaisuus ei ole hyvä hetki puhua maailmanlopuista tai vaikkapa ekologisesta kriisistä ihmisille.

— Joulutilaisuudet ovat täynnä tunnelatausta. Siksi tilaisuuksien järjestelyihin liittyy erityistä huolellisuutta, osaamista ja ammatillisuutta seurakunnissa. Sitä odotan seurakunnan työntekijöiltä.

Häkkinen aikoo jossain vaiheessa käydä keskustelua kirkkoherra Bergin kanssa tapahtuneesta ”ystävällisessä hengessä”. Asiasta ei ole vireillä kanteluprosessia, eikä Bergille ole koitumassa sanktioita.

Kun asiat menevät päin honkia tässä maailmassa, noudatan vain Martti Lutherin ohjetta siitä, että istutan omenapuun. — Pertti Berg

Berg puhui maailmanlopun tulevan vuonna 2040

Keskustelu lähti siitä, kun Berg puhui tieteentekijöiden ennustamasta maailmanlopusta kesken Kauneimmat joululaulut -tilaisuuden viime sunnuntaina. Berg vetosi paitsi Vanhan testamentin ennusmerkkeihin myös tutkijoiden arvioihin.

Berg muun muassa puhui siitä, että tiedemiesten mukaan maailmanloppu tulee vuonna 2040. Kirkko oli tapahtumahetkellä täysi, ja läsnä oli myös lapsia.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Yle torstaina. Nimettömänä tilannetta Ylelle kommentoinut lappeenrantalainen nainen harmitteli, että puhe maailmanlopusta latisti joulutunnelmaa.

Bergin maailmanloppupuheesta on uutisoitu myös esimerkiksi MTV:n sekä Iltalehden ja Ilta-Sanomien verkkosivuilla.

Piispa Seppo Häkkinen on samaa mieltä Pentti Bergin kanssa siitä, että ilmastonmuutos ja muut ympäristöongelmat ovat tärkeitä asioita. Siksi myös kirkon tulee käsitellä niitä.

Häkkinen myös huomauttaa, että kristinuskossa on aina puhuttu tavalla tai toisella maailmanlopusta, joka liittyy Kristuksen uuteen tulemiseen. Tarkkoja aikamääreitä Häkkinen kuitenkin vierastaa.

— Luterilaisuudessa on lähdetty siitä, ettei tuota ajankohtaa tiedä kukaan. Siksi on suhtauduttu hyvin pidättyväisesti tällaisiin lopun aikojen ennustuksiin ja varsinkin ajankohdan tietämiseen.

”Olipas synkkä puhe”

Kauneimmat joululaulut -tilaisuudessa oli paikalla myös Lauritsalan seurakuntaneuvoston puheenjohtaja Petteri Myllynen.

Häntä ihmetyttää Pentti Bergin puhe maailmanlopusta kesken tilaisuuden, jonne ihmiset olivat tulleet nauttimaan joulutunnelmasta ja laulamaan joululauluja.

— Ensin Pentti puhui adventista ja Kristuksen uudesta tulemisesta. Sitten hän heitti aikamoiset ennustuksen ilmaan maailmanlopun tulemisesta. Kun lähdin pois, ihmettelin parin muun läsnäolijan kanssa, että olipas synkkä puhe.

Myllynen ihmettelee etenkin Bergin ilmoille heittämään vuosilukua, 2040. Myllysen mukaan Berg puhui ”tiedemiehistä” ikään kuin nimettömänä lähteenä.

— Sanoudun itse selvästi irti mistään vuosiluvuista. Berg antoi varmana tietona sellaisia asioita, joista kenellekään ei pitäisi olla varmaa tietoa.

Myllynen sanoo soitelleensa ja viestitelleensä useamman ihmisen kanssa Bergin puheen asiallisuudesta. Myllysen mukaan Lauritsalan seurakuntaneuvos tulee käymään asiasta keskustelua joulun jälkeen.

Kai Skyttä Lauritsalan seurakuntaneuvoston puheenjohtajan Petteri Myllysen mukaan kirkkoherra Pentti Bergin maailmanlopunpuheista tullaan keskustelemaan neuvoston keskuudessa joulun jälkeen. Kuvassa Lauritsalan kirkko.

Vain pari minuuttia puhetta maailmanlopusta

Perjantaina puhelimitse tavoitetun Pentti Bergin mukaan Ylen toimittajan kirjoitus oli ”otsikosta lähtien aikamoinen floppi”. Bergin mielestä jonkinlainen korjaus on paikallaan.

— En ennustellut puheessani yhtään mitään. Puhe kesti kymmenisen minuuttia, ja sen pääteemana oli adventti ja Jeesuksen uusi tuleminen maailmaan lopun aikoina. Tiedemiesten arvioita maailmanlopusta käsittelin ehkä pari minuuttia.

Berg viittaa alkukeväästä Suomen Kuvalehdessä julkaistuun artikkeliin, jossa käsitellään luonnontieteilijöiden näkemyksiä menneistä ja mahdollisista tulevista joukkotuhoista.

Tutkijoiden ryhmä esittää maailmanlopun arvioiduksi ajankohdaksi vuoden 2040. Maailmanloppu tulee, mikäli käsillä oleviin ekologisiin ongelmiin, kuten luonnon monimuotoisuuden heikentymiseen, ei puututa ajoissa.

— Kauneimmat joululaulut -tilaisuudessa kerroin lyhyesti sitä, että tiedemiesten tuloksissa ei ole mitään uutta meille kristityille. Olemme aina tienneet, että jonkinlainen loppu tulee, eli Jeesuksen toinen tuleminen tähän maailmaan.

Kansalaisten herättelyä elämänmuutokseen

Mikko Hannula Lauritsalan seurakunnan kirkkoherra Pentti Bergin mielestä ihmiskunnan tulisi herätä käsillä oleviin ekologisiin ongelmiin, joita liikakulutus tuottaa.

Berg painottaa, ettei hänellä ole varmaa tietoa siitä, milloin maailma voisi loppua.

— Enhän minä voi tietää. Kun asiat menevät päin honkia tässä maailmassa, noudatan vain Martti Lutherin ohjetta siitä, että istutan omenapuun.

Kauneimmat joululaulut -tilaisuuden puheen tarkoituksena oli Bergin mukaan herätellä kansalaisia. Hän sanoo olevansa huolissaan siitä, miten nykyinen kulutuskulttuuri heikentää luonnon kestokykyä.

— Me olemme eläneet kuin possut viimeiset vuosikymmenet. Meillä on aivan liian paljon rahaa. Me emme ole ymmärtäneet kristillistä periaatetta, että eläisimme kohtuudella.

Berg halusi puheellaan ”vähän herätellä kansalaisia”. Hänestä Kauneimmat joululaulut -tilaisuus oli siihen varsin sopiva.

— Tuntuu, että me papit puhumme usein kauniita asioita, mutta ne eivät välttämättä ole kauhean merkityksellisiä. Nyt on viimeisiä aikoja herätä todelliseen elämänmuutokseen.