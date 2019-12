Kaksi miestä huijasi satojen eurojen edestä vaihtorahaa Mikkelissä — Englantia puhuneet miehet hämäsivät myyjiä joulukiireiden keskellä

Kaksi miestä huijasi vaihtorahoja satojen eurojen arvosta kolmessa liikkeessä Mikkelissä tiistaina. Rikosylikonstaapeli Mikko Sorjonen Itä-Suomen poliisista kertoo, että huijaukset tehtiin eri liikkeissä Porrassalmenkadulla, Graanilla ja Setrikadulla.

Miehet maksoivat pieniä ostoksia suurilla seteleillä ja pyysivät vaihtorahoja tietyn kokoisina seteleinä.

Myyjän laskiessa rahoja oli ostosta tehnyt halunnut vielä jollain perusteella purkaa tekemänsä kaupan ja onnistunut näin hämäämään myyjää sekä saamaan haltuunsa enemmän vaihtorahaa kuin olisi pitänyt.

Miehet olivat mustahiuksisia ja puhuivat englantia. Kassalla huijaustilanteessa oli heistä vain toinen, mutta he toimivat kahdestaan.

Sorjosen mukaan tekijät ovat olleet taitavia, sillä kiireinen joulunalusaika, jonot ja englannin kielellä puhuminen ovat aiheuttaneet hämminkiä liikkeiden henkilökunnalle.

Miesten henkilöllisyydet eivät ole tiedossa.

Rikoksiin liittyvät vihjeet ja muut tiedot voi ilmoittaa vihjesähköpostiin osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi tai vihjepuhelimen numeroon 029 5415 232.

Sorjosen mukaan poliisi ei ole saanut yhteydenottoja vastaavista epäonnistuneista huijausyrityksistä Mikkelin liikkeissä. Niistäkin voi ilmoittaa, jos huijausyritys on liikkeessä huomattu heti tai myöhemmin on paljastunut, että kassassa on vajausta.