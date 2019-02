Esedu ottaa käyttöön soveltuvuuskokeet sote-alalla — Opiskelija voidaan tulevaisuudessa jättää valitsematta kouluun, jos hän on selkeästi soveltumaton alalle

Koulut ovat tähänkin asti voineet järjestää soveltuvuuskokeen, mutta jos opiskelupaikkoja on jäänyt avoimiksi, ne on kaikki pitänyt täyttää.

Etelä-Savon ammattiopisto Esedussa otetaan käyttöön soveltuvuuskokeet sosiaali- ja terveysalalle. Kokeita järjestetään tästä keväästä lähtien eli ensimmäiset soveltuvuuskokeet järjestetään Mikkelissä toukokuussa. Ensimmäiset soveltuvuuskokeet läpi käyneet opiskelijat aloittavat syksyllä.

Soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan oppimisvalmiuksia, kouluttautumismotivaatiota ja sosiaali- ja terveysalalle orientoitumista, valmiuksia alalla työskentelyyn, hakijan voimavaroja ja toimintakykyä. Soveltuvuuskokeet järjestetään yhteistyössä ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa. Koe on hakijalle yksipäiväinen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö muutti helmikuun alussa ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteita koskevaa asetusta. Tulevaisuudessa tietyillä aloilla koulutuksen järjestäjän järjestämä pääsy- tai soveltuvuuskoe voi olla karsiva eli opiskelija voidaan jättää valitsematta kouluun, jos hän on selkeästi soveltumaton toimimaan esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla.

Yhteishaku alkaa ensi tiistaina

Tällä hetkellä soveltuvuuskokeita ei sote-alalla ole, sillä ne poistettiin vuonna 2015.

Esimerkiksi Esedun koulutuspäällikkö on jo aikaisemmin toivonut, että karsivat soveltuvuuskokeet tulisivat takaisin ammattiopistoihin. Koulut ovat tähänkin asti voineet järjestää soveltuvuuskokeen, mutta jos opiskelupaikkoja on jäänyt avoimiksi, ne on kaikki pitänyt täyttää.

Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen alkaa ensi tiistaina 19. helmikuuta ja loppuu 12. maaliskuuta. Mikkelissä on haussa 436 opiskelupaikkaa 15 eri tutkintoon. Suurimmat aloituspaikkamäärät Mikkelissä ovat lähihoitajakoulutukseen, merkonomikoulutukseen sekä autoalan ja rakennusalan perustutkintoihin.

Pieksämäellä on haussa 144 opiskelupaikkaa yhdeksään eri tutkintoon. Suurin aloituspaikkamäärä Pieksämäellä on metsäkoneenkuljettajakoulutukseen. Toiseksi eniten paikkoja on liiketoiminnan perustutkintoon sekä hius- ja kauneudenhoitoalalle.