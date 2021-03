Konsertteja, tuomiorovastin virkaanastujaiset ja lasten festarit – Katso tästä Mikkelin ja Pieksämäen seudun virtuaalisia menovinkkejä

Vuoden kestänyt tapahtumien peruuttaminen koronapandemian vuoksi on innostanut monia yhteisöjä siirtämään toimintojaan nettiin. Digitaalisen tapahtuman arvo ei ole tekniikassa, jolla se toteutetaan, vaan tapahtuman sisällössä.

Toinen etu on se, ettei tapahtumapaikalla ole katsojan tai osallistujan kannalta merkitystä.

Mikkelin seudulla ja Pieksämäen alueella on lähiaikoina tarjolla esimerkiksi nämä tapahtumat:

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta on sujuvasti siirtänyt osan tapahtumistaan Youtube-kanavalleen. Sunnuntaina 7.3. kello 10 alkaa messu. jossa uusi tuomiorovasti Arja Huuskonen asetetaan virkaansa. Tilaisuuden jälkeen, noin kello 11.30 kanavalla lähetetään tuomiorovastin haastattelu. Sunnuntaina 7.3. kello 18 ohjelmassa on Tuuli kääntyy -videokonsertti, jossa esiintyvät Maksetut Viulut, Sami Asp -duo, Juhani Tikkanen sekä Kotiinpalaajat -duo.

Sunnuntaina 7.3. Mikkelin kaupunki juhlii 183. syntymäpäiväänsä. Perinteinen opastettu kierros kaupungintalolla toteutetaan tänä vuonna virtuaalisesti kello 12 alkaen. Kello 13 kaupungin nettisivuilla julkaistaan myös muuta syntymäpäivän viettoon liittyvää aineistoa.

Poleeni Live on käyttäjille maksuttomien tapahtumien suoratoistopalvelu. Maanantaina 8.3. kello 18 ohjelmassa on Naistenpäivän konsertti, jossa esiintyvät Tuuli Korpisalo ja Eeva Saarenpää. Samalla kanavalla on tiistaina 9.3. kello 12.30 tarjolla yhteislaulua, vetäjänä Piia Säpyskä-Hietala.

Keskiviikkona 10. maaliskuuta Pieksämäellä järjestetään perinteinen rekrytointitapahtuma Duuniin – siellä kaikki on in kello 9 alkaen.

Lumme-verkkokirjastoon sukelletaan Mikkelin seutukirjaston etätietotunnilla keskiviikkona 10.3. kello 14. Tapahtumaan pitää ilmoittautua viimeistään päivää aiemmin. Muutakin ohjelmaa on tulossa, kuten virtuaalisia kirjailijatapaamisia. Verkkolukupiirikin kokoontuu maaliskuussa ja teemana on elämäkerralliset teokset.

Mikkelin kansalaisopisto toteuttaa Lasten minifestarit verkkotapahtumana lauantaina 13.3.– sunnuntaina 14.3. Esiintyjinä nähdään Taiteen perusopetuksen ryhmä Vintiöt ja monitaideryhmä Artventures. Tapahtumapaikkana on kansalaisopiston Youtube-kanava, jossa ensin esiintyy Vintiöt lauantaina kello 15 alkaen. Kirjautumisohjeet tapahtumaan löytyvät tästä.

Saimaan ortodoksinen seurakunta toteuttaa Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen jumalanpalvelukset suljetuin ovin 21.3. saakka Koronapandemian vuoksi. Palvelukset lähetetään netissä seurakunnan Youtube-kanavalla. Jumalanpalvelusten ajankohdat löytyvät seurakunnan nettisivuilta.