Tuustaipaleen "raunioille" virisi hallintoriita — Lappeenranta, Joensuu ja Imatra vaativat pääomia päihdekuntayhtymältä

Mäntyharjun Tuustaipaleessa toimineen päihdehuoltolaitoksen kuntayhtymän alasajon viimeiset vaiheet uhkaavat venyä.

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän jäseninä aiemmin olleet Imatran, Joensuun ja Lappeenrannan kaupungit vaativat kuntayhtymältä peruspääoman palautusta. Kaupungit ovat käynnistäneet varojen palauttamiseksi hallintoriitamenettelyn.

Keskiviikkona Mikkelissä kokoontunut yhtymähallitus käsitteli asianajajan laatimaa kolmen kaupungin yhteistä kirjelmää. Yhtymähallitus kiistää vaatimukset.

Imatran, Joensuun ja Lappeenrannan kaupunkien mielestä kuntayhtymän valtuusto on käyttänyt harkintavaltaansa väärin, kun se päätti, ettei vuoden 2017 alussa kuntayhtymästä eronneille kunnille makseta niiden osuutta yhtiön varoista.

Jäsenkunnat yrittivät sopia kuntayhtymän purkamisesta vuonna 2016. Se kariutui, koska jäsenkunnat eivät saavuttaneet asiassa yksimielisyyttä eivätkä pystyneet ratkaisemaan peruspääoman palautusta. Jäljelle jääneiltä kunnilta meni kolme vuotta uuden purkusopimuksen valmisteluun.

Yhtymähallitus katsoi kokouksessaan, että vaatimuksen käsittely raukeaa, koska kuntayhtymä on tehnyt asiassa aikoinaan lainvoimaisen ratkaisun.

Yhtymähallituksen mielestä erimielisyys olisi tullut aikanaan ratkaista valitusmenettelyllä.

Lopputilitys siirtyy

Kuntayhtymän tulkitsi myös, että koska purkusopimus on hyväksytty kuntayhtymän jäsenkunnissa, kuntayhtymällä ei enää ole toimivaltaa ratkaista peruspääomaa koskevia uusia vaatimuksia. Vaatimukset tulisi siinä tapauksessa osoittaa loppuvaiheen jäsenkunnille.

Joensuun kaupunki laskee osuudekseen peruspääomasta noin 150 000 euroa, Lappeenranta noin 137 000 euroa ja Imatra lähes 90 000 euroa. Päättäessään hallintoriitaprosessista kaupungit ovat todenneet riskin hävitä asia oikeudessa ja joutua maksamaan oikeudenkäyntikulut.

Kuntayhtymän johtaja Janne Tapola luonnehtii riitaa ikäväksi. Mahdollisten oikeudenkäyntikulujen lisäksi prosessista koituu pitkittyviä palkka- ja kokouskuluja.

Tapolan mukaan peruspääomassa ei ole kyse laitokseen sen perustamisvaiheessa sijoitetuista summista, vaan kyseessä on laskennallinen suure, joka pohjautuu omaisuuden arvon määrittelyyn 1980-luvulla.

Kuntayhtymän tilillä on rahaa 1,6 miljoonaa euroa. Kaupunkien kirjelmä johtaa siihen, ettei kuntayhtymä pysty arvioimaan kunnille siirtyvän lopputilityksen määrää.

Yhtymähallitus on laskenut, että ilman vuonna 2018 toteutunutta palvelutuotannon liikkeenluovutusta kuntayhtymä olisi mahdollisesti tehnyt alijäämäisen loppuselvityksen. Kuntayhtymässä otaksutaan, etteivät vaatimuksen esittäjät olisi vaatimassa osuuttaan alijäämien kattamisesta. Huomionarvoista yhtymähallituksen mielestä on myös se, että Lappeenranta on kirjannut kuntayhtymän peruspääoman alas taseestaan vuoden 2016 tilinpäätöksessä.