”Joka sää on lomasää” — Kysyimme gallupissa, millaisia suunnitelmia ihmisillä on kesäpäiville

Kesän suunnitelmissa on niin rakennusprojekteja kuin lapsenlapsen odottamistakin.

Janakkalalainen Jukka Tuovinen poikkesi Mikkeliin asti korjauttamaan autonsa virtalukkoa.

– Täällä on spesialistit siihen hommaan, ja ajateltiin samalla pitää pari päivää lomaa. Katsellaan maisemia ja suunnataan sitten kotiin, Tuovinen kertoo.

Muuten Tuovisen kesä täyttyy rakennus- ja remonttipuuhista.

– Kotitalo on myynnissä ja siihen tehdään pintaremonttia, hän selvittää.

Varsinainen rakennushanke taas on kesämökki, joka oikeastaan työllistää joka kesä.

– Sitä on rakennettu jo kymmenen vuotta. Saman tien varressa on neljä samanlaista pitkäaikaista projektia, ja olenkin nimennyt sen boulevard of broken dreamsiksi, Jukka Tuovinen nauraa.

Onni Ojala Raija Saloriutta elää miehensä Riston kanssa jännittäviä aikoja. Pariskunnan ensimmäinen lapsenlapsi syntyy lähiaikoina.

Helsinkiläinen Raija Saloriutta suuntaa miehensä kanssa kesän viettoon Puulaveden saareen. Raija Saloriutalle maisemat ovat tuttuja lähes kirjaimellisesti koko hänen elämänsä ajalta.

– Olen uinut Puulavedessä ensimmäisen kerran kolmeviikkoisena, ja siitä asti ollaan mökkeilty siellä. tuttuja seutuja siis.

Ohjelmassa on perinteistä kesänikkarointia.

– Mies rakentaa kellarin ovea ja minä viimeistelen hänen aiemmin tekemäänsä nukketaloa. Mökkiä käyttävät muutkin, ja kaikille riittää siellä puuhaa. Meille joka sää on lomasää, mutta tämän kuumempi ei ehkä tarvitsisi olla.

Muuten kuviot siis ovat tutut, mutta alkanut kesä on Saloriutoille erityisen jännittävä. Heille on syntymässä ensimmäinen lapsenlapsi.

– Sitä tässä tietysti kovasti odotellaan, Raija Saloriutta iloitsee.

Lasten ehdoilla etenee mikkeliläisen Mikko Hynnisen kesä. Perheen pojilla riittää vauhtia, ja Hynniset toivovat todellista intiaanikesää.

– Aurinko saa paistaa minun puolestani vaikka kuinka paljon. Saa olla oikein kuuma, Hynninen painottaa.

Kolme- ja seitsemänvuotiaiden poikien kuviot määrittelevät kesän viettoa.

– Loma-aikoja kierrätetään töissä jonkin verran, ja tänä vuonna jään lomalle juhannuksena. Se on ihan hyvä loman aloittamisen aika, Mikko Hynninen summaa.

Onni Ojala Mikko Hynnisen kesä kuluu lasten ehdoilla. Vauhtia riittää perheen 3- ja 7-vuotiaiden poikien kanssa.

Helsinkiläisen Heli Vahteran kesän kohokohdaksi on odotettavissa höyrylaivaristeily Puumalasta.

– Sille mennään parin viikon päästä. Ensimmäisen kerran olimme sellaisella risteilyllä 25 vuotta sitten häitämme viettämässä, ja nyt vietetään hääpäivää risteilyllä, Vahtera iloitsee.

Vahteralla ei ole juuria Saimaan seudulla, mutta hän viihtyy alueella mainiosti.

– Näille nurkille on hirveän kiva tulla joka kesä, hän hehkuttaa.