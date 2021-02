Pieksämäellä on aloitettu yli 70-vuotiaiden riskiryhmäläisten koronarokotusten ajanvaraukset – Katso tästä, milloin eri ryhmien ajanvaraukset alkavat

Koronarokotusten ajanvarauspuhelin toimii takaisinsoitto-periaatteella kello 9–13 tiistaista perjantaihin. Ruuhkien välttämiseksi numeroon kannattaa soittaa vasta sitten, kun oman kohderyhmän ajanvaraus on alkanut.

Pieksämäki on aloittanut yli 70-vuotiaiden riskiryhmiin kuuluvien rokotusten ajanvaraukset.

Pieksämäen kaupungin tiedotteen mukaan rokotusten ajanvarauksia on jo tehty kaupungin kotihoidon ja omaishoidon asiakkaille, ja näitä ajanvarauksia jatketaan.

Eri ryhmien rokotusaikataulut ovat varmistuneet

Yli 85-vuotiaiden koronarokotusten ajanvarauksia varten avataan puhelinnumero tiistaina 16. helmikuuta. Tästä alkaen voi varata rokotusajan ne yli 85-vuotiaat ja heidän omaishoitajansa, joille ajanvarausaika ei ole järjestynyt vielä kaupungin omatyöntekijöiden kautta.

Yli 80-vuotiaiden koronarokotusten ajanvaraus aukeaa tiistaina 2. maaliskuuta. Sen jälkeen yli 80-vuotiaat ja heidän omaishoitajansa voivat varata ajan koronarokotuksiin koronarokotepuhelinnumerosta, mikäli ajanvarausaika ei ole järjestynyt vielä kaupungin omatyöntekijöiden kautta.

Alle 80-vuotiaiden koronarokotusten ajanvaraukset aukeavat todennäköisesti huhtikuun alussa. Ajanvaraus tapahtuu huhtikuussa joko puhelimitse tai Pieksämäen kaupungin nettisivujen kautta nettiajanvarauksella (vaatii esim. verkkopankkitunnukset).

Alle 70-vuotiaisiin riskiryhmäläisiin otetaan yhteyttä

Alle 70-vuotiaiden lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat tullaan rokottamaan THL:n suositusten mukaan AstraZenecan rokotteilla. Rokotukset alkavat helmikuun lopulla vaikeasti immuunipuutoshäiriöisistä ja aktiiveissa syöpähoidoissa olevista sekä vaikeaa kroonista munuaissairautta sairastavista.

Pieksämäen kaupungin työntekijä ottaa näihin henkilöihin yhteyttä henkilökohtaisesti ajanvarauksen sopimista varten helmikuun aikana.

Kun nämä edellä mainitut on rokotettu, Pieksämäen kaupunki ilmoittaa ajanvarausten alkamisesta muille alle 70-vuotiaiden riskiryhmiin kuuluville. Alle 70-vuotiaiden riskiryhmien ajanvaraukset toimivat jatkossa ensisijaisesti nettiajanvarauksella (vaati verkkopankkitunnukset).

Ota yhteyttä vasta sitten, kun kohderyhmäsi ajanvaraus on alkanut

Koronarokotusten ajanvarauspuhelimen numero on 015 788 4430. Ajanvarauspuhelin toimii takaisinsoitto-periaatteella kello 9–13 arkipäivisin tiistaista perjantaihin.

Tiedotteen mukaan ensimmäisinä päivinä palvelussa voi olla ruuhkaa, ja takaisinsoitto voi tulla vasta seuraavana päivänä. Ruuhkautumisen välttämiseksi kannattaa ottaa yhteyttä vasta sitten, kun oman kohderyhmän rokotusten ajanvaraus on alkanut virallisesti.

Pieksämäellä koronarokotteita tulee toistaiseksi noin 200–300 viikossa, mutta esimerkiksi viikolla 8 on rokotteiden saannissa viikon tauko. Tulevat annosmäärät ovat siis edelleen varsin pieniä.

Rokotuksia järjestetään myös asumisyksiköissä

Tiedotteessa todetaan, että Pieksämäellä on varsin iäkäs ja sairas väestö. Lisäksi paikkakunnalla on laajemmalle alueelle kuin pieksämäkeläisille asumispalveluita tarjoavia tahoja muun muassa mielenterveyskuntoutujien ja vammaisten asumispalveluyksiköitä. Näissä yksiköissä on paljon koronarokotusten piiriin kuuluvia monisairaita ja iäkkäitä. Asumisyksiköissä asuville pyritään järjestämään rokotukset ensisijaisesti asumisyksikköön.