Pieksämäen perinteinen rekrytointitapahtuma järjestetään etänä – Osallistua voi mistä päin Suomea tahansa

Perinteinen rekrytointitapahtuma järjestetään Pieksämäellä tänä vuonna etänä. Duuniin – siellä kaikki on in -tapahtuma on sekä nuorille että aikuisille suunnattu digitaalinen rekrytointitapahtuma.

Tapahtuma järjestetään keskiviikkona 10. maaliskuuta kello 9–14 välillä Teams live -tapahtumana.

Aamupäivän ohjelma sisältää te-palvelujen vinkit kesätyönhakuun, tietoa henkilöstövuokrauksesta sekä taloudesta ja työelämästä. Juontajana toimii näyttelijä Ernest Lawson.

Iltapäivällä tilaisuudessa esitellään Pieksämäen koulutus- ja työtarjontaa. Lisäksi osallistujat voivat valita kuulla mielensä mukaan lisää koulutuksesta, kesätöistä, sosiaali- ja terveysalan töistä tai aikuisopinnoista.

Duuniin-tapahtuma korvaa Pieksämäellä perinteisesti järjestettävän Rekryin-tapahtuman, jota ei koronatilanteen takia ole voitu pitää tänä vuonna.

Tapahtuman järjestäjinä toimivat Ammattiopisto Spesia, te-palvelut, Talous ja nuoret, Staffmill, Pieksämäen kaupunki, Etelä-Savon ammattiopisto ja Seurakuntaopisto. Tapahtumaan pääsee omalta kotikoneelta tai älypuhelimesta mistä päin Suomea tahansa osoitteessa: www.pieksamaki.fi/tapahtumat/duuniin/.