Vaalijala jakaa hyvää tulostaan – Jäsenkunnille jakoon 1,5 miljoonaa ylijäämänpalautusta

Vaalijalan kuntayhtymän viime vuoden tilinpäätöksen ylijäämä on 3,9 miljoonaa euroa.

Kuntayhtymän hallitus esittää kesäkuussa kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että kuntayhtymä jakaa ylijäämän palautuksena jäsenkunnille yhteensä 1,5 miljoonaa euroa.

Vaalijan kuntayhtymän asiakkaista yhä useammat tulevat muualta kuin Etelä- ja Itä-Savon jäsenkunnista.

– Erityisesti vaativan ja pitkäaikaisen kuntoutuksen tarve on kasvanut, toteaa avopalvelujen johtaja Kirsi Ruutala.

Ulkokuntalaskutus oli ensimmäistä kertaa yli 17 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen on 6,2 miljoonaa eli 56 prosenttia.

Ylijäämää ei tarvitsisi palauttaa

Kuntayhtymällä ei perussopimuksen perusteella ole velvollisuutta maksaa ylijäämän palautuksia jäsenkunnille.

– Kuntien talous on tiukoilla, ja monissa kunnissa on jouduttu yhteistoimintaneuvotteluihin. Vaalijala haluaa jakaa omaa hyvää tulostaan jäsenkunnille, toteaa Ruutala.

Palautus merkitsee sitä, että esimerkiksi Pieksämäen kaupunki saa palautusta 106 701 euroa ja Mikkelin kaupunki 185 573. Kunnista Mäntyharjun osuus on 47 037, Juvan 41 966 ja Kangasniemen 25 138 euroa.

Palautettava osuus lasketaan kuntien kuntayhtymään sijoittaman pääoman ja osittain kunnan koon mukaan.

Vaalijalalla on yhteensä 33 jäsenkuntaa. Ylijäämän palautuksesta päättää kesäkuussa kokoontuva yhtymäkokous.

Vaalijala on merkittävä työllistäjä. Yhteensä työntekijöitä on noin 1 300, joista Ruutalan mukaan 700-800 on Pieksämäellä.

Palkkoja Vaalijala maksoi viime vuonna 40,6 miljoonaa euroa.