Kuntatutkimus: Mikkelin päätöksenteon ilmapiiri on heikko – Kaupunkilaiset ovat kuitenkin tyytyväisiä palveluihin

Mikkelin kaupungin päätöksenteon ilmapiiri saa varsin heikon arvosanan.

Viime vuoden puolella toteutettu kuntapäättäjätutkimus osoittaa, että päätöksenteon ilmapiiriä kuvaava indeksi jää merkittävästi jälkeen muista kunnista.

Kun Mikkelissä asteikolla 1–5 indeksi on 2,9, esimerkiksi Lappeenrannan indeksi on 3,6, mikä on myös tuon kokoisten kaupunkien maan korkein.

Ilmapiiri ei ole ollut kovin hyvä Mikkelissä aiemminkaan. Vaalikauden alun tutkimuksessa vuonna 2017 indeksi vielä hieman heikompi.

Vaikka ilmapiiri ja päätöksenteko eivät saakaan erityisen hyviä pisteitä, mikkeliläiset ovat tyytyväisiä kaupungin palveluihin. Erityistä kiitosta saavat kirjastopalvelut.

Tulokset käyvät ilmi Suomen kuntaliiton ja Åbo Akademin toteuttamasta Erilaistuva Kunta-Suomi 2025 -tutkimuksesta. Mikkeli oli yksi tutkimuskunnista. Etelä-Savosta mukana oli myös Hirvensalmi.

Näkökantoja kysyttiin sekä poliittisilta päättäjiltä, joissa vastaajia oli 16, ja viranhaltijoilta, joissa vastaajia oli viisi, sekä myös kaupunkilaisilta. Asukaskyselyn vastaajia oli 430.

Yleisen heikon ilmapiirin sisällä erityisen kehnoksi koetaan puolueryhmittymien välinen ilmapiiri. Ongelmia on myös puolueiden sisällä.

Sen sijaan henkilöstö tulee toimeen keskenään. Parhaaksi ilmapiiri koettiin viranhaltijajohdon ja henkilöstön välillä.

Taloudenpidon arvostelu kasvaa

Kaupunkilaisten mielestä Mikkelissä palvelut ovat kuitenkin kohtuullisessa kunnossa.

Palvelut koetaan enimmäkseen toimiviksi, joten perusasiat ovat kunnossa ja arki toimii.

Kaupungin julkistalouden hoitoon kaupunkilaiset eivät sen sijaan ole tyytyväisiä.

Asukasvastaajista 81 prosenttia katsoi, että talous ei ole hyvin hoidettu.

Asukasvastaajista 81 prosenttia katsoi, että talous ei ole hyvin hoidettu.

Vaalikauden aikana näkemys on muuttunut radikaalisti, sillä valtuustokauden alussa sama luku oli 42 prosenttia. Vielä vuonna 2015 noin kolmannes vastaajista oli sitä mieltä, että talous on hoidettu hyvin.

Tärkeitä kysymyksiä ovat kaupunkilaisten mielestä hyvän asuinympäristö ja hyvät palvelut sekä luonnonläheisyys ja turvallisuus.

Mikkeliläiset ovat näistä tekijöistä varsin samaa mieltä vertailukaupunkien asukkaiden vastausten kanssa.

Liikenneyhteyksiä ei erityisemmin painoteta, eikä hyvä maine tekijänä nouse tärkeäksi.

Eri palveluja tarkasteltaessa käytetyimpiä ovat kierrätys ja jätehuolto.

Seuraavaksi käytetyimpiä palveluja ovat sote-yhtymä Essoten lääkärivastaanotto sekä sairaan- ja terveydenhuollon vastaanotto. Varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelut asettuvat puoliväliin.

Tonttitarjonta ei tyydytä

Yksi suosituimpia palveluja on kirjasto, jonka jälkeen tulevat kulttuuripalvelut ja liikunta.

Kritiikkiä annetaan kunnallisesta tonttitarjonnasta, teiden ja katujen kunnossapidosta sekä viime aikoina keskustelussa olleesta rakennusvalvonnasta.

Moitteita saavat myös ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen sekä päihdepalvelut.

Viime vuonna kuntien arkea hämmensi koronapandemia.

Johtavilta viranhaltijoilta ja luottamushenkilöiltä kysyttiin tutkimuksessa kevään 2020 koronakriisin hoidosta.

Johtavien viranhaltijoiden roolit olivat tässä työssä keskeisessä asemassa samoin kuin koulujen, terveyskeskusten ja toimialajohtajien roolit ennen alueellisia viranomaisia ja mediaa.

Yhteistyön toiminnassa ei ilmennyt suuria notkahduksia. Mikkelissä onkin katsottu, että kaupunkiorganisaatio kykenee ilmapiiriongelmista huolimatta säilyttämään toimintakykynsä vakavassa kriisissä.