Mikkelin kaupunki pitää verotuksen ennallaan ensi vuonna.

Kaupunginhallitus käsitteli veropakettia maanantaina ja esittää valtuustolle, että sekä kunnallinen tuloveroprosentti että kiinteistöverot pidetään kuluvan vuoden tasossa.

Mikkelin kuntaveroprosentti on nyt 20,50.

Taso on koko maan keskiarvoa korkeampi ja hieman korkeampi kuin Etelä-Savon maakunnassa. Maakunnan keskimääräinen tuloveroprosentti on 21,08.

Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti on 0,58. Luku on hieman suurempi kuin vaihteluvälin alaraja.

Muun kuin vakituisen asunnon, esimerkiksi vapaa-ajan asunnon, prosentti on 1,15. Vaihteluvälin yläraja on kaksi prosenttia.

Yleinen veroprosentti on 1,25. Maksimi olisi kaksi. Voimalaitosrakennuksen vero on 2,75 ja rakentamattoman rakennuspaikan 3,30. Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero on nolla prosenttia.

Verokäsittely ei mennyt hallituksessa maanantaina yksimielisesti, sillä asiasta piti äänestää.

Kristillisdemokraattien Liisa Ahonen esitti tuloveroprosentin korottamista 0,5 prosenttiyksiköllä. Ahosta kannatti vihreiden Minna Pöntinen.

Äänestyksessä esitys hävisi 9—2, sillä SDP, keskusta ja kokoomus olivat nykyisen verotuksen kannalla.

Veroista päättää kaupunginvaltuusto ensi maanantain kokouksessaan.

Kaupungin ensi vuoden talousarvion virkamiesesitys on laskettu nykyisen verotuksen pohjalle. Budjetti tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn marraskuussa.