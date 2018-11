Lapinsalmen silta Repovedellä on saamassa rahoitusta — "Se on myös tärkeä matkailun vetovoimatekijä Mäntyharjulle ja koko Etelä-Savolle"

Metsähallitus tiedotti torstaina kohteista, joihin käytetään hallituksen esittämää lisärahaa reittien kunnostukseen. Yksi kohteista on Repoveden kansallispuiston kesällä romahtanut Lapinsalmen silta.

Hallitus esittää Metsähallituksen luontopalveluille tämän vuoden toisessa lisätalousarviossa 2,45 miljoonan euron ja vuoden 2019 budjetissa 1,9 miljoonan euron lisärahoitusta.

Lapinsalmen silta kuuluu jälkimmäiseen ryhmään.

Metsähallituksen tiedotteen mukaan lisärahoitus tulisi tarpeeseen, koska kansallispuistojen ja retkeilyalueiden kävijämäärät ovat kasvaneet ja luontokohteiden rakenteisiin on kertynyt mittava korjausvelka.

Rahoituksen saaminen edellyttää eduskunnan hyväksyntää.

Ministerit korostavat turvallisuutta

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen mukaan kansallispuistojen palveluvarustuksen täytyy olla sellainen, että ihmisten on helppo päästä luonnon myönteisten hyvinvointivaikutusten äärelle. Samalla pitää varmistaa, että kasvavat kävijäjoukot voidaan ottaa turvallisesti vastaan.

Myös maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä korostaa saavutettavuuden ja turvallisuuden merkitystä kohteiden kehittämisessä.

— On erittäin hyvä, että Lapinsalmen silta on Metsähallituksen kunnostettavien kohteiden joukossa. Se on myös tärkeä matkailun vetovoimatekijä Mäntyharjulle ja koko Etelä-Savolle. Siksi riippusillan korjaus on välttämätöntä, Leppä sanoo.