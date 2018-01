Asiaosaaja Vanhanen voisi laittaa tunnetta peliin — Ripaus tunneherkkyyttä vetoaisi äänestäjiin Keskusta-aktiivi luottaa Matti Vanhaseen, mutta haluaisi asiakysymysten rinnalle myös feminiinistä politiikantekoa. Länsi-Savon presidentinvaalisarjassa Vanhasen asetelmia pohtii Noora Ruuth. Matti Vanhanen ei tuo itseään esille, mutta on hyvä ehdokas puolueelle, sanoo Noora Ruuth.

Keskustan Mikkelin kunnallisjärjestön puheenjohtaja Noora Ruuth painottaa, että Matti Vanhanen on keskustan ehdokas, ei kukaan muu.

Vanhasen kannatus on viimeisissä mielipidemittauksissa varsin vaisu, mutta tammikuun presidentinvaalien ”tulos nähdään vasta sitten, kun äänet on laskettu”.



Keskustakentässä voi olla muidenkin ehdokkaiden äänestäjiä, eikä ihan tarkkaan ole selvillä se, minkä verran keskustaväen ääniä saavat esimerkiksi Sauli Niinistö tai Paavo Väyrynen.

— Lähtökohta on kuitenkin se, että Vanhanen on meidän ehdokkaamme ja puolueen linjalla. Hänellä on kompetenssia ja hän on ehdokkaista ehdottomasti kokenein ulkopolitiikan tuntija.

Kuitenkaan aivan helpolla Ruuth ei omaa ehdokasta ole valmis laskemaan.

Vanhasella on asiaosaamista, mutta jotain muutakin Ruuthin mielestä ehdokkaan profiiliin pitäisi saada.



— Vanhanen täyttää sen paikan, jota keskusta ehdokkaaltaan odottaa, mutta aika kaipaa feminiinistä otetta, jota haluaisin myös Vanhaselta.

— Jos keskustalla olisi ollut tarjota sopiva naisehdokas, sillä olisi ollut tilausta.

Feminiinisyydellä Ruuth tarkoittaa tunteisiin pohjautuvaa esiintymistä.

— Vetoaa äänestäjiin, jos ehdokas osoittaa, että hänellä on asiaosaamisen lisäksi tunneherkkyyttä.

Vanhanen ei tuo itseään esille, eikä hae medianäkyvyyttä. Noora Ruuth

Olisiko räväkkyys uskottavaa?

Vanhanen on Ruuthin mielestä hieman neutraali, jota ”ei olla vastaan mutta vaikea olla puolestakin”.

— Kun tuntee Vanhasen, tietää, että alla on paljon sellaista, mikä ei tule näkyviin.

— Hän ei tuo itseään esille, eikä hae medianäkyvyyttä. Monet toivovat häneltä lisää räväkkyyttä, mutta toisaalta olisiko Vanhasen kohdalla jokin räväkkyys uskottavaa.

Ruuth ja keskustaväki luottavat siihen, että Vanhanen ajaa Niinistön etumatkaa kiinni. Tämä tapahtuu keskittymällä omaan tekemiseen ja työhön.

— Kompetenssi tulee vielä näkyviin. Vanhanen on ollut jo pitkään liikkeellä, mutta vaalikamppailu ei ole vielä edes alkanut. Vaalin toinen kierros tulee, ja mukana on myös Vanhanen.



Kenttä tarkkailee keskustaan eroa tehneen Väyrysen liikkeitä. Ruuth ei ole huolissaan Vanhasen puolesta.

— Sellaisia, jotka eivät vielä kerro kantaansa, on paljon. Väyrynen voi tuoda väriä, mutta eri asia on, vetoaako se keskustan äänestäjiin, eikä Väyrynen ole keskustan linjoilla.



Länsi-Savon presidentinvaalisarjassa ehdokkaan kannattaja arvioi vaaliasetelmia ja omaa ehdokastaan.