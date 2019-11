Rantakylän ensilumenladulle on raijattu oksia ja muuta rojua — Huonolla tuurilla hiihtäjälle voi käydä pahasti, pelkää liikuntapaikkapäällikkö

Mikkelin Rantakylässä sijaitsevalle ensilumenladulla on tällä viikolla tehty ilkivaltaa. Mikkelin kaupungin liikuntapaikkapäällikkö Pekka Turunen kertoo, että ladulle on kasattu oksia, jäälohkareita ja muuta roinaa.

Kolttosten tekijät ovat olleet liikkeellä pimeän aikaan.

— Kaksi—kolme hiihtäjää on soittanut ja maininnut, että he ovat niitä joutuneet raivaamaan pois, ja samalla he ovat huomanneet, että siellä metsässä on porukka kätkättänyt.

Perjantaiaamuna latua huoltanut liikuntapaikkahuoltaja puolestaan joutui pysäyttämään latukoneen siivotakseen välissä rojua pois ladulta.

Turunen arvelee, että ilkivallantekijät eivät ole ymmärtäneet, millaiset seuraukset esteiden tuomisella ladulle voi olla. Ensilumenlatu on ajettu korkealle lumipatjalle, ja jos hiihtäjä sieltä tipahtaa, hän voi osua vaikka päin puuta, Turunen kuvailee.

— Erittäin harmillista, että tällaista harrastetaan.

Liikuntapaikkapäällikön mukaan asiasta ei vielä ole tehty rikosilmoitusta, mutta hän aikoo pyytää poliisia mahdollisuuksien mukaan pyörähtämässä ensilumenladun tienoilla. Myös liikuntapalveluiden oma henkilökunta tarkkailee tilannetta.

Ensilumenlatu ei ole tihutöiden kohteena ensimmäistä kertaa, vaan ladulle kuskatut karahkat ovat olleet aiempinakin vuosina alkutalven riesana.