”Minua on haukuttu kadulla läskiksi” — Taru Mänttäri haluaa näyttää kaikille, että ihminen voi koosta riippumatta tehdä mitä vain Taru Mänttäri on mukana Miss Plus Size -finaalissa. Ennen hän eli sitten kun -elämää. Jussi Forsstrom Urheilu on ollut aina tärkeä osa Taru Mänttärin elämää. Harrastuksiin kuuluu tanssia, kuntosalia ja lenkkeilyä. Kamppailulajit tulivat nuorempana tutuiksi ja uutena haaveena on suorittaa laitesukelluksen peruskurssi.

Kehopositiivisuus on noussut viime aikoina ilmiöksi. Se kamppailee sitä yleistä asennetta vastaan, että vain normaalipainoinen voisi olla normaali. Moni ajattelee, että yli- tai alipainoista saa arvostella rauhassa tai että ylipainoisuus on jotenkin väärin.

Suomessa ilmiö näyttäytyy aivan erityisesti Miss Plus Size -kilpailussa, joka poikkeaa perinteisistä missikilpailuista. Kilpailu on tarkoitettu naisille, joilla on positiivinen elämänasenne, jotka ovat itsevarmoja omana itsenään ja joilla liikunta on osa elämää.

Yksi finalisteista on Taru Mänttäri, joka haluaa tuoda kilpailussa esille, että jokainen meistä — koosta riippumatta — voi tehdä elämässään pelottomasti mitä vain. Mänttäri uskoo, että on tarpeeksi vahva kestämään kilpailun mukanaan tuoman paineen, vaikka omien kuvien näkeminen eri medioissa tuntuukin aluksi oudolta.

Mänttäri ajattelee kehopositiivisuuden tarkoittavan, että vaikka jokainen meistä on erikokoinen, sen ei pidä antaa vaikuttaa negatiivisesti mihinkään elämän osa-alueeseen.

— Kenenkään kokoa ei saa arvostella, vaikka se olisi valtavirrasta poikkeava. Oli sitten iso tai pieni, tumma tai vaalea. Kaikki ovat samanarvoisia.

"Usein ajatellaan, että lihava on laiska"

Ulkonäköpaineet ovat erityisesti nuorilla naisilla iso osa arkea. Oman arvokkuuden muistaminen onkin Mänttärin mielestä tärkeää etenkin ulkonäköpaineiden ja itsetunto-ongelmien kanssa taisteleville.

Jokaisella on oma keho, eikä kenelläkään ole lupaa sitä arvostella. -Taru Mänttäri

Nettikeskusteluissa ja eri medioissa on nostettu esiin kysymys, onko kehopositiivisuus sitten ylipainoisuuden ihannointia.

Mänttärin mukaan stereotypiat olisi syytä unohtaa.

— Usein ajatellaan, että lihava on laiska tai hänellä on huono itsetunto tai hän kaipaa laihdutusvinkkejä. Mielestäni tärkeintä on tuoda esille, että jokaisella on oma keho, eikä kenelläkään ole lupaa sitä arvostella. Myös pyöreä ihminen voi olla kaunis.

"Elin aiemmin sitten kun -elämää"

Kehopositiivisuus ja oman kehon rakastaminen eivät ole olleet Mänttärille aina itsestäänselvyyksiä.

— Elin aiemmin sellaista sitten kun -elämää. Pohdin vain koko ajan, että sitten olen tyytyväinen tai onnellinen, kun joku tavoite on saavutettu.

Nuorempana Mänttäri oli hyvin hoikka ja harrasti kamppailulajeja kilpatasolla. Myöhemmin painon kanssa jojoilu tuli tutuksi.

— Elin niin, että ajattelin vain omaa ulkonäköä ja muokkasin sitä yleisten normien vuoksi. Tavoitteet tulivat enemmän ulkoapäin kuin minulta itseltäni.

Vuosien varrella Mänttäri on oppinut nauttimaan tästä hetkestä. Aina ei voi odottaa vain tulevaa tai pelätä, mitä se tuo tullessaan. Itseensä tutustumisen myötä hän on oppinut rakastamaan itseään sellaisena kuin on.

Nykyään oman kehon hyväksyminen on tärkeää. Hänestä on ollut upeaa löytää tilanne, jossa hän on sinut itsensä kanssa sekä henkisesti että fyysiseesti.

— Vain sitä kautta voi löytää onnellisuuden ja säkenöidä ulospäin.

— Sitten kun -elämästä pitäisi jokaisen oppia eroon. Sen takia ei pidä jättää mahdollisuuksia käyttämättä. Kun oppii elämään täysillä tässä ja nyt, huomaa no-

peasti, että pystyy mihin vain.

On haukuttu ja huudeltu

Ulkonäön arvostelu on Mänttärille tuttua.

— Kadulla minua on saatettu haukkua läskiksi tai huudeltu muuta ilkeää painosta. Läheisetkin ihmiset ovat joskus puhuneet negatiiviseen sävyyn, mikä vähän satuttaa.

Mänttäri kuitenkin uskoo, että omalla asenteella voi vaikuttaa paljon.

— Asiaan vaikuttaa paljon se, kuinka itse itseni kannan ja minkälaisen kuvan itsestäni annan.

Kehopositiivisuuteen voi myös opetella, mutta se vaatii omaa henkistä kasvua.

Mänttärin mukaan kannattaa miettiä, mikä itselle on tärkeää ja mikä tekee onnelliseksi. Valtavirran mukana ei tarvitse kulkea.

— Jo se tekee onnelliseksi ja itsevarmaksi, kun itse tajuaa, mikä tuntuu hyvältä.

Aki Havukainen Sunneva Kantola ja Jutta Gustafsberg ovat Miss Plus Size -kilpailun kantavat voimat.