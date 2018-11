Joulunalus on täynnä tori- ja markkinatapahtumia sekä myyjäisiä.



Tässä jutussa on listattuna Mikkelin seudun tapahtumia. Hyvää joulun odotusta!



Esedun joulumyyjäiset lauantaina 17.11. kello 9—14



Mikkelissä Etelä-Savon ammattiopisto Esedun Otavankadun toimipisteessä järjestetään lauantaina 17. marraskuuta perinteiset joulumyyjäiset.



Myynnissä on opiskelijoiden ja muiden käsityöläisten tuotteita. Myyjäisissä on myös jouluinen kahvio, jossa on tarjolla joulupuuroa ja jouluisia leivonnaisia.



Joulupuuron sekaan on piilotettu manteleita, manteleiden löytäjille luvassa yllätyspalkintoja. Lapsille on järjestetty tapahtumaan puuhakeidas, ja paikalla on tietenkin myös joulupukki.



Kangasniemen Joulun avaus perjantaina 23.11. kello 16—18.



Tunnelmallinen Joulun avaustapahtuma jossa muun muassa kuullaan kunnan ja yrittäjien puheenvuorot ja palkitaan Vuoden Yrittäjä. Lisäksi jouluista ohjelmaa, glögitarjoilu kello 16.30—17.00 sekä kiva koko perheen tonttupolku (alkaen kello 16.00).



Kahvila Reissupannun niemi, Mikkelintie 21, 51200, Kangasniemi.

Järjestäjä: Kangasniemen elinkeinotoimi ja Kangasniemen Yrittäjät ry.



Naistenmessut lauantaina Esedulla 24.11. kello 9—14



Mikkeliläisten järjestöjen ja yhdistysten joulumyyjäistapahtuma, jonne myös yksityiset myyjät ovat tervetulleita.



Esedun ammattiopistolla Otavankatu 4, 50100 Mikkeli



Järjestäjä Mikkelin Luistelijat.

Mikkelin joulunavaus Hallitustorilla lauantaina 24.11.

Mikkelin kaupunki täyttyy joulun tunnelmasta lauantaina 24.11. Joulun avaus alkaa perinteisellä joulukulkueella kello 10.30 Tuomiokirkon edestä. Jouluista ohjelmaa on luvassa torilla kello 11. Torilla on erilaisia toimintapisteitä ja jouluista tekemistä kello 11—13.



Mikkelin Hallitustorille nousee myös viimevuoden tapaan jouluteltta 9.12.

Joulukirppis Mikkelin Moisiossa lauantaina 1.12. kello 10—15



Moisiossa järjestetään Joulukirppis, johon on mahdollisuus tulla myymään itselle tarpeeton tavara pois tai tekemään löytöjä.



Mukana muun muassa Launialan koulun 5-luokan keräämässä rahaa leirikouluun.

Pankkikortti käy, kahvio avoin 10—14.



Moisiontie 11B Mikkeli



Wanhan Ajan Joulu -markkinatapahtuma Mäntyharjussa lauantaina 8.12. kello 11—18



Tapahtuma järjestetään majoitusliike Villa Auroran sekä Taidekeskus Salmelan pihapiirissä.



Tapahtumassa ovat mukana muun muassa paikalliset ruoka- ja käsityöyrittäjät, Mäntyharjun Seurakunta, Mäntyharjun Yrittäjät, 4H, Mäntyharjun Kesäteatteri, Mäntyharjun Virkistys, Lions Club Mäntyharju, Suomenniemen Säästöpankki.



Lapsille markkinoilla on joulupukki, lampaita ja alpakoita.

Lähetä meille vinkki joulutapahtumasta osoitteeseen uutiset@lansi-savo.fi tai kerro tapahtumasta kommenttikentässä.