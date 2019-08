Savunhaju haittaa edelleen Tuppuralan koulussa Mikkelissä — Kaksi luokkaa käy koulua väistötiloissa koulun viereisessä kiinteistössä

Tuppuralan koulun uudella puolella on edelleen havaittavissa lievää savun hajua, joka kulkeutuu tuloilman mukana sisätiloihin, tiedottaa Mikkelin kaupunki.

Hajun lähteet on paikallistettu, ja toimet hajun poistamiseksi ovat käynnissä. Hajusta ei ole terveyshaittaa, mutta se saattaa aiheuttaa herkimmille ärsytystä.

Vanhalla puolella savun hajua ei ole havaittu.

Tuppuralan koulun kesäkuisessa tulipalossa tuhoutui liikuntasali aputiloineen.

Rakennuksen keskiosassa, jossa sijaitsee kaksi luokkaa ja kirjasto, oli merkittäviä vesi-ja savuvahinkoja. Nämä tilat eivät ole käytössä.

Rakennuksen siipiosissa oli vähäisiä savuvauriota.

Väistötilat Tuppuralan entisen kioskin tiloissa

Kaksi luokkaa käy koulua läheisessä kiinteistössä, entisen Tuppuralan kioskin tiloissa, kunnes vahingoittuneet luokat on korjattu.

Luokat ja kirjasto pyritään saamaan käyttöön vuoden 2020 alkupuolella. Liikuntasalin korjausaikatauluista tiedotetaan myöhemmin.

Savusta vahingoittunut irtaimisto on siirretty pois koulun tiloista. Ilmanvaihtokanavat on nuohottu ja niihin on tehty hajunpoisto.

Tuppuralan koulun sisäliikuntatunnit pyritään pitämään Saimaa-stadiumilla viikosta 44 alkaen eli maanantaista 28. lokakuuta alkaen tilausajojärjestelyin.