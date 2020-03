Essote hakee mittavia hankkeita sosiaali- ja terveysministeriöltä

Tänä vuonna jaettavissa olevan sote-keskuksen hankerahoituksen enimmäismäärä on 70 miljoonaa euroa, josta Essoten ja sen kumppaneiden laskennallinen osuus on 1,5 miljoonaa euroa.

Essote hakee sosiaali- ja terveysministeriöltä Tulevaisuuden sote-keskuksen ja Rakenneuudistuksen rahoitusta. Nämä sote-uudistukseen liittyvät hankkeet nivoutuvat tiiviisti toisiinsa.

Tulevaisuuden sote-keskusohjelma kestää vuoden 2022 loppuun. Essoten mukaan tarkoituksena on kehittää laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, josta saa sujuvasti palvelua ja apua yksilöllisiin tarpeisiin. Keskuksessa hyödynnettäisiin uudenlaista työnjakoa ja tarjottaisiin eri ammattilaisten ja erityistason konsultaatioita digitalisointia hyödyntäen.

– Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen ei tarvitse tarkoittaa uutta yhteistä rakennusta, vaan kussakin maakunnassa sen palvelut ja tilat sekä toimintamallit suunnitellaan vastaamaan asukkaiden tarpeisiin, kertoo hankkeita valmisteleva Essoten muutosjohtaja Sami Sipilä tiedotteessa.

Tänä vuonna jaettavissa olevan sote-keskuksen hankerahoituksen enimmäismäärä on 70 miljoonaa euroa, josta Essoten ja sen kumppaneiden laskennallinen osuus on 1,5 miljoonaa euroa. Rakenneuudistukseen on varattu kaikkiaan 120 miljoonaa euroa, ja Essoten ja sen kumppaneiden hakema summa on siitä 3,8 miljoonaa euroa.

Itä-Savon toimijat kutsuttu mukaan

Rakenneuudistuksen rahoituksella tuetaan vapaaehtoista alueellista yhteistyötä ja valmistelua. Muun muassa yhteisten tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen valmistelua tehdään tällä rahoituksella.

Huhtikuun loppuun mennessä Essote hakee sitovat päätökset hankkeeseen osallistumisesta kumppaniorganisaatioina toimivilta Vaalijalan kuntayhtymältä, Pieksämäen kaupungilta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta (Mikkelin kaupunki). Yhteistyökumppanit ovat jo olleet hankkeiden valmistelussa mukana. Maakuntaliittovoi tarvittaessa toimia hankkeiden hakijana ja hallinnoijana.

Essoten vetämässä hankehakemuksessa korostetaan, että hakemuksen ydinsisältö on skaalattavissa koko Etelä-Savon maakunnan laajuiseksi, mikäli Itä-Savon toimijat tarttuvat tarjottuun yhteistyömahdollisuuteen.