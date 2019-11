Mikkeli korottaa kaikista Suomen kunnista eniten tuloveroprosenttia — Etelä-Savossa on maakunnista kovin kuntaverotus

Kuntaliiton mukaan ensi vuonna Suomessa on 196 kuntaa, joissa tuloveroprosentti on 21 tai enemmän.

Mikkeli korottaa kaikista Suomen kunnista eniten tuloveroprosenttiaan ensi vuonna. Kuntaliiton mukaan ensi vuonna yhteensä 53 kuntaa korottaa tuloveroprosenttia.

Mikkelissä tuloveroprosentti on tällä hetkellä 20,5, mutta valtuusto on päättänyt nostaa sen 22 prosenttiin.

Etelä-Savossa myös on Suomen maakunnista kovin kuntaverotus. Keskimäärin Etelä-Savon veronmaksajilla tulovero on ensi vuonna 21,92. Se kasvaa 0,76 prosenttiyksikköä kuluvasta vuodesta.

Kuntaliiton mukaan ensi vuonna Suomessa on 196 kuntaa, joissa tuloveroprosentti on 21 tai enemmän. Näistä kunnista 9 on Etelä-Savossa: Enonkoskella ja Heinävedellä veroprosentti on 21, Joroisissa 21,25, Pertunmaalla ja Sulkavalla 21,5, Mikkelissä, Pieksämäellä ja Rantasalmella 22 sekä Savonlinnassa 22,75.

Koko Suomessa korkein tuloveroprosentti ensi vuonna on Halsualla, jossa se on päätetty nostaa uusiin ennätyslukemiin 23,5. Alhaisin prosentti on Kauniaisissa, 17 prosenttia.