Helsingin poliisi etsii syyskuussa kadonnutta naista — Naisen auto löytyi Juvalta viime viikolla

Helsingin poliisi pyytää Facebook-päivityksessä havaintoja kadonneesta Lena Lindgrenistä, jonka auto on löydetty viime viikolla Juvalta.

Poliisi löysin Lindgrenin auton 10. lokakuuta Juvalta.

Lindgren on liikkunut harmaalla Toyota-merkkisellä henkilöautolla, jonka rekisterinumero on GFS-620. Autossa on ollut talvirenkaat myös kesällä.

Lindgren on helsinkiläinen ja syntynyt vuonna 1959.

Viimeinen varma havainto hänestä on tehty 1. syyskuuta 2019 Torniossa. Tämän jälkeen hän on Suomessa liikkumisen lisäksi mahdollisesti käynyt myös Ruotsissa.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot kadonneesta virka-aikana kello 8–16 numeroon 0295 476 148. Havainnot voi ilmoittaa myös sähköpostitse osoitteeseen vakivaltarikosyksikko.helsinki@poliisi.fi.