Repoveden jatkuva ruuhka voi pahimmillaan hidastaa pelastajien pääsyä onnettomuuspaikalle – Katso videolta sikin sokin pysäköidyt autot kansallispuistossa kiireisimpään aikaan

Lapinsalmen uuden sillan valmistuminen ja keväällä alkanut koronaepidemia ovat täyttäneet Repoveden kansallispuiston ja sen parkkipaikat kuukaudesta toiseen. Tällä ja ensi viikolla vietettävillä syyslomilla kävijämäärä jälleen kasvaa.

Viime lauantaina sienestäjä putosi louhikkoon. Pelastajat saivat hänet turvaan veneellä. Samalla pelastuslaitos muistutti siitä, ettei pelastustielle saa parkkeerata autoa.

Samaan aikaan kun väkimäärä on kansallispuistossa lisääntynyt, se on tuonut myös Kymenlaakson pelastuslaitokselle lisää tehtäviä.

– Siellä on ollut ihmisten pelastamistehtäviä, ensivastetehtäviä ja jokunen avunantoon liittynyt tehtävä. Maastopaloja ei kesällä ollut niin montaa kuin pelättiin, Kymenlaakson pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Juhani Carlson kertoo.

Toistaiseksi pahimmilta onnettomuuksilta on Carlsonin mukaan vältytty, koska suurin osa retkeilijöistä osaa toimia oikein ja noudattaa sääntöjä.

Puiston sisälle johtavia reittejä ei saa tukkia

Repovedelle pysäköitäessä on Carlsonin mukaan pidettävä mielessä se, että hälytysajoneuvojen on päästävä liikkumaan alueella esteettä. Mitään puiston sisälle johtavia reittejä ei saa tukkia. Repovedelle mentäessä pelastusajoneuvojen pääsyä alueelle on pahimpina ruuhka-aikoina hidastanut autojen pysäköinti vääriin paikkoihin. Saarijärven pysäköintialueella pohjoisessa ja Terväjärven pysäköintialueella etelässä on yleensä vähemmän ruuhkaa kuin Lapinsalmella.

Toisinaan Lapinsalmen parkkipaikan läpi rantaan kulkeva tie on ollut tukkeessa. Pelastustien varrella on autoja, vaikka kyltti kertoo asiasta.

Jos tie on merkitty pelastustieksi ja sinne parkkeeraa, syyllistyy Carlsonin mukaan pelastusrikkomukseen.

– Jos avun saanti myöhästyy sen takia, että pelastustie on tukittu ja sen takia joku kuolee, se voi pahimmillaan johtaa jopa syytteeseen kuolemantuottamuksesta.

Joskus on jouduttu siirtämään autoja paloautojen tieltä, mutta siihenkin kuluu turhaan aikaa. — Juhani Carlson

Pelastuslaitos joutuu joskus siirtämään ajoneuvoja paloautojen tieltä

Pelastustielle pysäköiminen on eri asia kuin pysäköintivirhe. Siitä ei Carlsonin mukaan selviä pelkällä pysäköintivirhemaksulla.

Lain mukaan pelastuslaitos voi ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin päästäkseen perille.

– Joskus on jouduttu siirtämään autoja paloautojen tieltä, mutta siihenkin kuluu turhaan aikaa.

Tyypillisimpiä pelastusteiden tukkimisia tapahtuu Carlsonin mukaan kerrostalojen pihoilla ja esimerkiksi uimarannoilla. Kouvolassa Käyrälammelle johtavan tien varrella on ollut toisinaan kesällä autoja siinä määrin, että poliisi on joutunut käymään paikan päällä puuttumassa tilanteeseen. Myös yksittäisten tapahtumien aikaan on syyllistytty pelastustielle pysäköimiseen.

– Ihmisten olisi hyvä ymmärtää, että kun apua tarvitaan, väylien on oltava vapaana.

Pelastusajoneuvoille on jätettävä tilaa

Videolla Repovedellä retkeillyt Jari Hämäläinen kuvaa autoruuhkaa Lapinsalmen parkkipaikalta aina alueelta pois vievälle tielle. Paikoitellen autoja on pysäköity tien molemmille puolille.

Risteyksiin ja niiden välittömään läheisyyteen ei kuitenkaan saa pysäköidä, eikä kiinteistöille johtavia teitä saa tukkia. Jos on välttämätöntä pysäköidä tien varteen, ajoneuvot on parkkeerattava aivan laitaan niin, ettei se haittaa muiden ajoneuvojen kulkua. Mutkiin ja mäenharjanteille ei pidä pysäköidä, koska huono näkyvyys voi johtaa vaaratilanteisiin.

– Pitäisi aina muistaa jättää sen verran tilaa tien molemmin puolin, että isot pelastusajoneuvot mahtuvat kulkemaan hyvin perille asti, Carlson sanoo.