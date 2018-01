No nyt on laji: Ristiinassa ajetaan syksyllä kilpaa ruohonleikkureilla – ”Tämä ei ole mitään körökörö-kyytiä” Ristiinalaisen Mikko Syrjäläisen yksi haave toteutuu, kun Ristiinassa pörrätään lokakuussa ruohonleikkureiden kestävyysajon SM-finaali. Kuvakaappaus Youtube-videolta Ruohonleikkureiden kestävyysajoissa ajetaan mahdollisimman monta kierrosta ennalta kerrotussa ajassa.

Mikkelin Ristiinassa pärisee lokakuussa poikkeuksellisella tavalla, kun Koivakkalassa ajetaan päältäajettavien ruohonleikkureiden kestävyysajon SM-finaali.

Kyllä. Hietasentien ja Koivakkalantien lähellä olevalla hiekkakuopalla ajetaan ruohonleikkureilla ihan tosissaan.

—Tämä on yksinkertaisesti parempaa kuin Formula 1 -kisat. Ei sillä tavalla, että ensimmäisen kierroksen jälkeen ei enää tapahdu mitään, kertoo Ristiinan kilpailun ideoija Mikko Syrjäläinen.

Vuonna 2018 ”Leikkuri LeMans” -sarjaan kuuluu viisi osakilpailua. Ristiinassa ajetaan viimeinen kilpailu, joka ratkaisee sekä Suomen mestaruuden että Baltic Cupin. Ratkaisevassa kilpailussa tarkoituksena on ajaa mahdollisimman monta kierrosta kolmessa tunnissa.

Eniten kierroksia ajanut joukkue voittaa. Jokaisessa joukkueessa on 1–3 jäsentä, joista jokaisen pitää ajaa kilpailussa vähintään yksi kierros.

Aikaisempina vuosina Suomessa ruohonleikkureiden kestävyysajoissa on ollut edustusta esimerkiksi Virosta, Englannista, Saksasta ja Sveitsistä, joten kyse on kansainvälisestä lajista.

Huima vauhti ruohonleikkurilla

Ristiinassa ajettava ruohonleikkurikilpailu on ollut Syrjäläisen haave jo pitkään. Hän on ollut kotikaupungissaan Sipoossa ruohonleikkurikisoissa lippumiehenä ja käynyt muutenkin katsomassa rymistelyä.

Hän ei ole itse koskaan kokeillut kilpa-ajoa ruohonleikkurilla.

—Tämä on niin hullua ja älytöntä. Parhaimmillaan kisoissa on mitattu 80—90 kilometriä tunnissa vauhtia. Se on aika paljon ruohonleikkurille, Syrjäläinen nauraa.

Jokainen tiimi muokkaa itse ruohonleikkurinsa. Leikkurit otetaan kaikista ajoneuvoista pois. Osa virittää ruohonleikkurinsa todella nopeiksi, jotkut luottavat tasaisempaan ja varmempaan kyytiin.

Jokaisella joukkueella on kilpailussa oma taktiikkansa: jotkut ajavat tasaisen varmasti kolme tuntia, toiset taas lähtevät vauhdilla ja joutuvat välillä työntelemään autoa varikolle.

—Tämä ei ole mitään körökörö-kyytiä, Syrjäläinen hymyilee.

Jokainen halukas voi osallistua ruohonleikkurikilpailuun, jos hän täyttää tietyt ehdot. Tarkat säännöt ja vastuuvapausilmoitus löytyvät Leikkuri LeMansin nettisivuilta. Varsinaisten SM- ja Baltic Cup -osakilpailujen lisäksi Syrjäläinen suunnittelee Ristiinaan haastekilpailua, johon voisi osallistua matalammalla kynnyksellä esimerkiksi kaveri- tai yritysporukoilla.

Kisat Ristiinassa myös vuonna 2019?

Syrjäläisen mukaan ruohonleikkurikisat ovat hyvin yleisöystävällisiä. Hiekkakuopat ovat laakeita alueita, joista on hyvä näkyvyys joka paikkaan.

—Tavoitteena on järjestää myös erilaista oheisohjelmaa kisapäiville, Syrjäläinen sanoo.

Ristiinan kisan järjestelyissä ovat mukana Nina’s Erikoistaksipalvelut ja Temmi Tiimi, jonka jäsenet ajavat offroad-kilpailuja eli maastoajoneuvoilla erilaisissa maastoissa ajettavia kisoja.

Tavoitteena on järjestää ruohonleikkurikilpailu Ristiinassa myös vuonna 2019.

—Ehkä silloin kisa voisi olla talvella, Syrjäläinen miettii.