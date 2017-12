Poliisin joulu on sujunut rauhallisesti Etelä-Savossa Poliisin Itä-Suomen tilannekeskuksen mukaan Etelä-Savossa oli jouluyönä 19 tehtävää. Vesa Vuorela

Etelä-Savossa joulua on poliisin kannalta vietetty hyvin rauhallisesti. Joitakin tehtäviä on ollut, mutta poliisin Itä-Suomen tilannekeskuksen mukaan joulun aika on ollut rauhallisempaa kuin tavallinen viikonloppu.

Tilannekeskuksen mukaan Etelä-Savossa oli jouluyönä 19 tehtävää. Joulupäivänä rauhallinen meno on jatkunut.

Koko Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella suurin osa tehtävistä on ollut kotihälytyksiä ja pahoinpitelyitä.