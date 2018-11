Vihreiden Heli Järvinen lähtee ehdolle eduskuntavaaleihin

Savonlinnan kansanedustaja Heli Järvinen (vihr.) tavoittelee eduskuntapaikkansa uusimista.

Järvinen asettuu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa Kaakkois-Suomen vaalipiirissä.



Järvinen on toisen kauden kansanedustaja Kerimäeltä ja hän on toiminut muun muassa Vihreiden naisten puheenjohtajana sekä tällä kaudella eduskuntaryhmänsä ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varapuheenjohtajana.

— Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja köyhyyden torjumiseksi tarvitaan tomerampia tekoja, sanoo Järvinen.

— Koulutus ja tasa-arvo kaipaavat kehittäjiä nykyhallituksen leikkausten tilalle. Myös pienituloisten eläkeläisten tilannetta on parannettava pikaisesti.



Vihreillä on ollut kaakon vaalipiirissä yksi kansanedustaja.

Puoluejohtaja Pekka Haaviston mukaan puolueen tavoitteena on saada vaalipiiristä kaksi edustajaa.