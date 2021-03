Mikkelissä ei ole saatu rakennettua lumiukkoja Kaihulle sään takia – Loppuviikonkaan sää ei ole suosiollinen lumiukkojen tekemiseen, mutta muuten keli on kohdallaan

Mikkelin Latu ry on järjestänyt Kaihulle parhaillaan käynnissä olevan Ulkona kuin lumiukko -tapahtuman, mutta lämpimän sään ja koronarajoitusten takia lumiukkoja ei juurikaan ole.

Ulkona kuin lumiukko -tapahtuma on vielä käynnissä Mikkelissä Kaihun ja Mikkelipuiston alueilla 14. maaliskuuta saakka. Paikan päälle on käyty tapahtuman aikana rakentamassa noin 40 lumiukkoa, joista osa on valitettavasti jo sulanut.

Eri kaupunkien tapahtumajärjestäjät ovat voineet osallistua lumiukkojen rakennuskilpailuun kampanjan aikana, mutta Mikkeli ei ole lähtenyt siihen mukaan, kertoo Mikkelin Latu ry:n puheenjohtaja Anja Marttila. Marttilan mukaan lumiukkoja ei ole juurikaan rakennettu Mikkelissä viime viikkoina, ja syy liittyy säähän.

– Lämpeneminen aiheuttaa sen, että lumiukot lössähtävät. Pulkkamäessä ihmiset ovat käyneet ja napakelkkailemassa Latupirtillä, tietää Marttila.

Lumiukkomuotit ja koristeet, kuten kaulahuivit ja porkkanat, ovat kuitenkin lainattavissa Kaihun kodalta vielä viikonlopun aikana. Marttila on harmissaan siitä, ettei tapahtuma onnistunut kovin hyvin tänä vuonna koronarajoitusten ja lämpimän sään vuoksi.

– Toivottavasti ensi talvi on toisenlainen, että saadaan kunnon tapahtuma, toteaa Marttila.

Pakkasta luvassa loppuviikoksi

Ilmatieteen laitoksen mukaan sää ei ole suosiollinen lumiukkojen rakentamiseen tulevana viikonloppunakaan.

Mikkeliin on perjantaiksi tulossa aurinkoinen ja selkeä päivä, jolloin lämpötila pysyy noin viidessä pakkasasteessa. Lauantaina puolenpäivän tienoilla alkaa lumisade ja lunta voi tulla 5–10 senttimetriä lämpötilan ollessa lähellä nollaa. Lumi sataa kuitenkin todennäköisesti pakkaslumena.

Sunnuntain vastaisena yönä kylmenee uudelleen ja sää alkaa poutaantumaan. Sunnuntaina lämpötila on kuuden ja kahdeksan pakkasasteen välillä. Lisäksi lauantaina ja sunnuntaina tuuli on navakkaa.