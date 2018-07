Yksi kuoli nokkakolarissa Mikkelintiellä Pieksämäellä, yksi ajokaista suljettu liikenteeltä

Yksi ihminen kuoli kahden henkilöauton nokkakolarissa Mikkelintiellä Pieksämäellä keskiviikkoiltapäivänä.

Onnettomuudessa menehtynyt on vanhempi nainen. Hän kuoli onnettomuuspaikalle, Itä-Suomen poliisi kertoo Twitterissä.

Nainen oli autossa yksin. Toisessa autossa oli pariskunta, joka on kuljetettu jatkohoitoon Mikkeliin ja Kuopioon.

Onnettomuus tapahtui, kun pohjoiseen päin ajaneen naisen auto ajautui vastaantulevien kaistalle ja törmäsi etelän suuntaan ajaneen pariskunnan autoon.

Tie onnettomuuspaikalla on suora, ja nopeusrajoitus on 80 kilometriä tunnissa.

Tie 72 eli Mikkelintie oli onnettomuuden vuoksi poikki. Kello 16 tulleen liikennetiedotteen mukaan yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä.

Onnettomuuspaikka on Montolan kohdalla. Paikalla on käytössä liikenteenohjaus. Poliisi jatkaa tutkintaa paikan päällä.

Itä-Suomen poliisi kertoi hieman kello 15:n jälkeen Twitterissä, että paikalla on sattunut nokkakolari, jossa on loukkaantunut kolme ihmistä. Noin kello 15.30 poliisi twiittasi, että onnettomuudessa on kuollut yksi ihminen.

Paikalle järjestettiin kiertotie, joka kulki teiden 4595 ja 459 kautta eli etelästä Väisäläntien ja pohjoisesta Montolantien kautta.

— Jos mahdollista, ajakaa pohjoisesta Pieksämäentietä, Itä-Suomen poliisi ohjeisti Twitterissä.

Hätäkeskus sai tiedon onnettomuudesta kello 14.45.

