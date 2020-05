Xamk selvittää toiveita Mikkelin Kalevankankaan tulevaisuudesta – "Hyvinvointialan liiketoiminnalle on varmasti potentiaalia"

Mikkelin Kalevankankaasta tulee monelle ensimmäisenä mieleen ravirata, kauniit ulkoilumaastot, jäähalli ja Saimaa-stadiumi. Vanhan kuplahallin tilalle rakennettava uusi jalkapallohalli pönkittää entisestään mielikuvaa liikuntaharrastusten keskittymästä.

Kalevankangas on kuitenkin paljon muutakin, muistuttaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan asiantuntija Viljo Kuuluvainen.

– Siellä on isot hienot luontoalueet ja -reitit sekä rakennettu keskittymä stadiumin ympärillä, mutta sitten ovat myös Raviradantien varressa olevat toimijat. On Torisport-hallia, Sport Forumia ja oppilaitoksia. Ajattelemme myös Mikaeli-konserttisalin kuuluvan luontevasti alueeseen, onhan sillä ja stadiumilla on yhteinen toimitusjohtaja, Kuuluvainen sanoo.

Miksi ja milloin käyt Kalevankankaalla?

Kuuluvainen toimii ohjelmakoordinaattorina Xamkin ja Mikkelin kaupungin Kalevankankaan kehittämishankkeessa. Hankkeen vetovastuu on Xamkilla ja kaupunki toimii rahoittajana.

Kalevankangas on yksi kaupungin kolmesta kehittämisalustasta Ecosairilan yritysalueen ja arkisto- ja digitointikeskus Memory Campuksen lisäksi.

Ihan ensimmäiseksi hankkeessa halutaan selvittää, mitä mikkeliläiset itse haluaisivat tehdä ja kokea Kalevankankaalla. Ajatuksia aiheesta voi kertoa hankkeen nettisivuille avatussa kyselyssä, jossa vastaaja voi esimerkiksi merkitä karttakuvaan suosikkipaikkojaan ja -reittejään alueelta. Selvitystä toteuttaa Xamkin kanssa yhteistyössä Aalto-yliopiston tutkijatohtori Tiina Laatikainen.

– Haluamme osallistaa kaupunkilaisia ja palvelujen loppukäyttäjiä mahdollisimman laajasti. Kehittämisalustojen lopputavoite on kehittää liiketoimintaa ja yritystoimintaa, mutta tietenkin on tärkeää tietää, mitä kansalaiset haluavat ja miten he käyttävät aluetta, Kuuluvainen kertoo.

Liikunnan lisäksi tutkimusta

Saatuja vastauksia aiotaan hyödyntää esimerkiksi alueella toimivien yritysten yhteistyön kehittämiseen, tapahtumien järjestämiseen ja siihen, miten Kalevankangasta markkinoidaan tapahtumatuottajille tulevaisuudessa. Kuuluvainen korostaakin, että hankkeessa ei ole tarkoitus kehittää maankäyttöä tai infrastruktuuria, vaan yritystoimintaa ja palveluja.

Jaakko Avikainen Kalevankankaalla sijaitsee useita valaistuja ulkoilureittejä.

Kovin radikaalia uudelleenbrändäystä Kalevankankaalle ei olla tekemässä. Kyselyssä ja hankkeen kotisivuilla nostetaan esille luonnon, liikunnan ja tapahtumien lisäksi esimerkiksi tutkimusta ja koulutusta, joita Kalevankankaalla edustavat ennestään esimerkiksi Esedu ja Xamkin Active Life Lab.

Kaukana vai lähellä?

Yrittäjien näkökulmasta Kalevankankaan haittapuolena voi olla parin kilometrin etäisyys Mikkelin keskustasta.

Kuuluvainen kertoo, että kyselyyn toivotaan vastauksia myös alueen saavutettavuudesta. Hänen omasta mielestään on hienoa, että liikunta-, tapahtuma- ja ulkoilualue sijaitsee näin lähellä keskustaa.

– Keskustassa on paljon luontevia asiakasvirtoja, mutta Kalevankankaankin kävijävirrat ovat aika isoja, kun vanhemmat tuovat lapsiaan sinne harrastuksiin. Tämä kevät on toki poikkeuksellista aikaa monessa paikassa, mutta kun tilanne rauhoittuu, Kalevankankaalla on hyvinvointialan liiketoiminnalle varmasti potentiaalia, Kuuluvainen sanoo.

Pitkällä aikavälillä, kehitystyön edetessä, Kalevankankaan ja sen tapahtumien toivotaan Kuuluvaisen mukaan houkuttelevan matkailijoita kauempaakin.

Kalevankankaan kehittämiskyselyyn voi vastata täällä. Kysely on auki 14. kesäkuuta asti.