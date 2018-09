Voimakas tuuli on kaatanut puita teille ja sähkölinjoille Mikkelin seudulla — Kovan tuulen varoitus on voimassa iltayhdeksään asti

Voimakas tuuli on työllistänyt keskiviikkona Etelä-Savon pelastuslaitosta Mikkelin seudulla.

Voimakas tuuli on työllistänyt keskiviikkona Etelä-Savon pelastuslaitosta Mikkelin seudulla. Pelastuslaitoksella on ollut aamupäivän aikana useita vahingontorjuntatehtäviä, kun puita on kaatunut teille ja sähkölinjoille.

Pelastuslaitos muistuttaa tiedotteessaan raivaavansa vaarallisia, pikaisia toimia vaativia kohteita jonotuslistan mukaisesti.

Pääosin raivaustehtävät kuuluvat puun omistajille.

Pelastuslaitos ennakoi tiedotteessaan, että tuulenpuuskien aiheuttamia vahingontorjuntatehtäviä tulee päivän mittaan lisää.

Ilmatieteen laitos on antanut Etelä-Savon alueelle tuulivaroituksen iltayhdeksään saakka. Lännen ja lounaan välinen tuuli on vaarallisen voimakasta iltapäivällä ja illalla.

Kova tuuli on aiheuttanut häiriöitä myös sähkönjakeluun. Järvi-Suomen Energian häiriökartan mukaan sähköttömiä asiakkaita oli kello 12.21 vikakeskeytysten vuoksi yli 2300. Eniten vikakeskytyksiä on puolen päivän aikaan Mäntyharjussa. Myös Mikkelissä, Hirvensalmella, Ristiinassa ja Puumalassa on satoja asiakkaita vikakeskeytysten piirissä.