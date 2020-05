Kysely: Koronavirus on heikentänyt korkeakouluopiskelijoiden jaksamista – "Yli puolet vastasi etäopintojen aiheuttavan lähiopintoja enemmän stressiä"

Suomen opiskelijakuntien liitto Samok ry:n kyselyn mukaan lähes puolet ammattikorkeakoulujen opiskelijoista jaksaa tavallista huonommin poikkeusolojen aikana.

– Stressi opintojen etenemisestä on lisääntynyt huomattavasti. Lisäksi kaivataan vertaistukea ja lähiopetusta, kertoo opiskelijakunta Kaakon puheenjohtaja Iida Pilli-Sihvola.

Opiskelijakunta Kaakko vaatii kannanotossaan panostusta korkeakoulujen ja opiskelijaterveydenhuollon palveluiden laajuuteen ja saatavuuteen. Kaakko vaatii panostusta opiskelijoiden motivaatioon ja jaksamiseen, jotta voidaan välttää pidempiaikaiset vaikutukset hyvinvointiin.

– Päättäjiltä on vaadittava riittäviä resursseja tukipalveluiden tarjoamiseen, Pilli-Sihvola sanoo.

Opiskelijakunta Kaakko toimii Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) opiskelijoiden edunvalvojana. Xamkin kampusalueet ovat Mikkelissä, Savonlinnassa, Kouvolassa ja Kotkassa.

"Yli puolelle etäopinnot aiheuttavat lähiopintoja enemmän stressiä"

Pilli-Sihvolan mukaan vastaajat sanovat opintojen työmäärien kasvaneen etäopiskeluun siirtymisen myötä.

– Nyt on tullut enemmän palautettavia, kirjallisia tehtäviä, kun aikaisemmin merkittävä osa opinnoista oli luentoja. Jotkut opettajat ovat korvanneet luennot tehtävillä. Tehtävien palautukset myös usein kasaantuvat kevään loppuun.

Opiskelijakunta Kaakon puheenjohtaja Iida Pilli-Sihvola opiskelee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa yhteisöpedagogiksi.

Hän sanoo opintojen omakohtaisen aikatauluttamisen olevan hyödyksi joillekin opiskelijoille. Toisilla tämä voi kuitenkin lisätä stressiä, kun opinnot eivät enää ole lukujärjestyksen mukaisia.

– Yli puolet vastasivat etäopintojen aiheuttavan lähiopintoja enemmän stressiä.

Kyselyssä kerättiin taustatietoja muun muassa opiskelualasta, -muodosta ja -vuodesta.

– Opiskeluala ei erottunut kyselyssä. Opiskelumuotojen eroavaisuudet selittyvät sillä, että tilanne ei juuri ole muuttunut esimerkiksi monimuoto- tai verkko-opinnoissa.

Opiskelumotivaatio laskenut erityisesti opintojen alussa olevilla

Vastauksissa näkyy myös se, että opiskelumotivaatio on laskenut huomattavasti. Pilli-Sihvolan mukaan erityisesti opintojen alussa olevien opiskelijoiden motivaatio on vähentynyt.

– Ensimmäisenä opiskeluvuonna on yleensä eniten läsnäoloa vaativaa opetusta sekä ryhmätehtäviä uusien opiskelukavereiden kanssa. Nyt yhdessä tekeminen uupuu lähes täysin.

Sosiaalisten kanssakäymisten vähentyminen näkyi selvästi myös jo pidemmän aikaa opiskelleiden vastauksissa.

Uupumus voi pitkittää opintoja tai jopa keskeyttää ne.

– Kaikkien näiden asioiden summa varmasti heikentää jaksamista. Lisäksi koronakevät on tuonut monille muitakin haasteita, joten asiat kasaantuvat. Uupumus voi pitkittää opintoja tai jopa keskeyttää ne.

Kyselyssä ei kerätty tietoa opintojen ulkopuolisista asioista, kuten harrastuksista, työllisyystilanteesta tai opiskeluyhteisöjen vapaa-ajan tapahtumien puuttumisesta.

Kiitosta saa Xamkin opiskeluhyvinvoinnin puoli

Positiivisia kokemuksia etäopinnoista oli onneksi myös vastauksissa. Esimerkiksi Xamkin opetushenkilökuntaa kiitettiin tuesta, ohjauksesta ja etäopintojen järjestelyistä.

Lisäksi Pilli-Sihvola kiittää Xamkin opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijoita hyvästä tilanteeseen reagoinnista.

– He ovat perillä siitä, että opiskelijat tarvitsevat nyt entistä enemmän tukea. Apu on ollut tavoitettavissa ja yhteydenpitoon on kehitetty uusia menetelmiä. Tukea on tarjottu esimerkiksi videopuheluiden muodossa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun noin 9 400 opiskelijasta kyselyyn vastasi 693 opiskelijaa.

– Xamkin vastaajamäärä oli muihin ammattikorkeakouluihin verrattuna hyvä, Pilli-Sihvola sanoo.