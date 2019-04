Mikkeli halpuuttaa Ristiinan tontteja — Kaupunki katsoo, että vaisun menekin yksi selittäjä on tonttien hinta

Mikkelin kaupunki aikoo alentaa Ristiinan taajamassa olevien tonttien hintoja.

Ristiinan taajamassa on tällä hetkellä tarjolla 30 vapaata heti rakennettavissa olevaa tonttia, joilla ei ole ollut kysyntää.

Tontit on hinnoiteltu siten, että niiden hinta on 13 euroa neliöltä. Kaupunki katsoo, että vaisun menekin yksi selittäjä on tonttien hinta.

Hinnoittelu on peräisin vuodelta 2017. Esimerkiksi Rantakylän kaavoitetulla alueella olevien tonttien hinta on 16 euroa neliöltä. Ristiinan taajaman kaavoitetulla alueella olevien tonttien oikeaksi hinnaksi on arvioitu puolet tästä, eli kahdeksan euroa neliöltä.

Kaupunkiympäristölautakunta esittää, että Ristiinan tonttihintaa alennetaan. Linnaniemen alueella on kuitenkin voimassa erillishinnoittelu, jota ei tässä vaiheessa muuteta.

Ristiinassa hinnanmuutos alentaa neliöhintaa viidellä eurolla, mikä alueen tonttikoot huomioon ottaen tietää kokonaishintaan keskimäärin noin 10 000 euron alennusta.