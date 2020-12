Valonan asumispalveluyksikössä Pieksämäellä ei uusia koronaan liittyviä kuolemantapauksia viikkoon

Pieksämäen kaupunki on lopettanut covid-19-osastonsa toiminnan joulunpyhinä.

Valona-vanhuspalvelujen asumispalveluyksikössä Pieksämäellä ei ole ilmennyt uusia koronaviruksesta johtuvia kuolematapauksia viimeisen viikon aikana.

Tämän vuoksi Pieksämäen kaupunki on ajanut alas covid-19-osaston toiminnan joulunpyhinä.

– Pieksämäen kaupungin hoitohenkilökunnasta viimeiset lopettivat työskentelynsä meillä tänään, ja nyt asukkaitamme palvelevat omat työntekijämme, Valona-vanhuspalvelujen palvelujohtaja Susanna Pirttiaho kertoo Kirkkopalvelut-konsernin julkaisemassa tiedotteessa.

Valona-vanhuspalvelujen asumisyksikkö Pieksämäellä on osa Kirkkopalvelut-konsernia. Valonassa on 65 tehostetun palveluasumisen hoitopaikkaa ja hieman yli 40 työntekijää. Yksikössä on menehtynyt loppuvuonna koronaan kaikkiaan seitsemän asukasta.

Valonassa avattiin 9. joulukuuta Pieksämäen kaupungin terveydenhuollon yksikkö, jossa hoidettiin koronavirukseen sairastuneita asukkaita.

Valonan asukkaita ja työntekijöitä testattiin 4. alkaen kahdeksan kertaa. Viimeisine testaus on tehty 22. joulukuuta. Uusia testauksia ei toistaiseksi ole suunnitteilla.

Valona-vanhuspalvelujen omaispuhelinten toiminta päättyy maanantaina. Tämän jälkeen vanhukset voivat ottaa yhteyttä Valonan eri osastoille, kuten aiemminkin.

Pieksämäen seurakunnan keskusteluapupuhelin Valonan asukkaiden omaisille ja henkilökunnalle on avoinna uudenvuodenaattoon.