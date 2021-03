Mikkelin seudun matkailun edistämispalkinnot vuodelta 2020 on luovutettu Puumalan saaristoreitille ja matkailun toimintaedellytyksiä maakuntaliitossa kehittäneelle Heli Gyntherille.

Mikkelin seudun matkailupalvelu ry:n palkinnot luovutettiin keskiviikkona etäyhteyksin järjestetyssä tilaisuudessa. Saaristoreitin saaman Vuoden 2020 matkailuteko -palkinnon vastaanotti Puumalan kunnan markkinointipäällikkö Tuula Vainikka.

Mikkelin seudun matkailupalveluyhdistyksen puheenjohtaja, Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen perustelee saaristoreitin valintaa vetovoimaisen kokonaisuuden luomisella ja yritysten yhteisellä kehittämistyöllä.

Vuonna 2017 avattu, noin 60 kilometrin saaristoreitti on tuonut uusia asiakkaita alueen majoitus- ja ravitsemusyrityksille.

Lisäksi reitti on saanut runsaasti mediahuomiota, todetaan Mikkelin kehitysyhtiö Miksein tiedotteessa. Lisää huomiota reitti saa ensi heinäkuun alussa, kun Saimaa Cycle Tour kiertää Puumalan kautta ja tekee reittiä tutuksi ulkomaalaisille pyöräilijöille.

Viime kesänä Puumalan reitillä lauttoja käytti 2 800 matkustajaa ja Sarviniemi-Lintusalon reitillä 1 500 matkustajaa. Reitillä liikkuu myös pyöräilijöitä, jotka eivät käytä lauttaa.

Suur-Saimaan puolella liikennöi ensi kesänä isompi alus. Hurissalon ja Lintusalon välillä liikennöivä Norppa 2 -alukselle tulee lisävuoroja.

Gynther taustavoima D.O. Saimaa -tuotemerkille

Matkailun edistämisteon palkinto jaettiin ensimmäisen kerran. Etelä-Savon maakuntaliiton vs. aluekehitysjohtaja Heli Gyntherin kerrotaan luoneen ennakkoluulottomasti matkailulle ja kulttuurille toimintaedellytyksiä ja edistäneen laajojen verkostomaisten toimintamallien syntyä.

Palkintoperusteissa todetaan, että Gynther on tehnyt ansiokasta ja pitkäjänteistä työtä Mikkelin seudun, maakunnan ja Saimaan matkailun aseman parantamiseksi. Hänet tunnetaan mahdollistajana, joka työskentelee tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden ja yrityskentän kanssa.

Taru Hokkanen Heli Gynther sai ensimmäistä kertaa luovutetun Matkailun edistämisteko -palkinnon.

Gynther on edistänyt lähiruokaa esille tuovan D.O. Saimaa -tuoteperheen syntyä. Hän on myös edistänyt Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 -hanketta ja Saimaa Geopark -hanketta.

Kesään mennessä YK:n tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco ratkaisee, hyväksytäänkö Saimaa Geopark osaksi maailmanlaajuista, geologiaa esille tuovaa luontomatkailuverkostoa.