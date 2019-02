Loppuviikon pakkaset voivat vielä pelastaa Mikkelin ulkojäät, ladut sen sijaan ovat hienossa kunnossa

Ainoastaan Hänninkentän jää kestää kunnolla luistelijaa. Muista luistelukentistä Rantakylän kentän jää on toistaiseksi parhaassa kunnossa.

Vain Hänninkentän tekojää on tällä hetkellä luistelukunnossa Mikkelin ulkokentistä. Jäädytys on toistaiseksi lopetettu lämpimän sään takia, sanoo liikuntapaikkapäällikkö Pekka Turunen.

— Jos vielä pakastuu, niin joku kenttä saataneen kuntoon. Torstaina pitäisi tulla pakkasta, joten jäädytämme kenttiä, joista jää ei ole läpi sulanut, Turunen sanoo.

Torstaille ja viikonlopulle on luvattu pakkasta, joten on hyvinkin mahdollista, että luistelemaan vielä pääsee.

Kalevankankaan ladut ovat mainiossa hiihtokunnossa

Hiihtoladut sen sijaan ovat hyvässä kunnossa, kertoo Mikkelin kaupungin liikuntatoimen Jari Turunen. Kaikki kaupungin alueen ladut ajettu parin viime päivän sisällä.

Karkialammin ja Kyrönpellon lenkit ovat kunnossa, ja Kalevankankaan ladut olivat tiistaina työn alla. Latupirtin latu Otavassa on myös kunnossa, sillä latukone lähti sinne tiistaina aamulla.

— Aamuisin yöpakkasten jälkeen alkaa olla vaikeuksia saada hyvää jälkeä. Nytkin Kalevankankaalla olemme kahdella koneella liikenteessä. Toinen kone edessä pehmentää lunta ja takana tuleva tekee latua, sanoo Turunen.

Kun hiihtolomaviikon aikana ei tarvitse hoitaa koulujen ja päiväkotien latuja, joita on yhteensä 26 kappaletta, jää aikaa muiden latujen tekemiseen.

— Kalevankangas on käyttöasteeltaan suurin, joten tätä on pyrittävä ajamaan melkein joka päivä, Turunen kertoo.

Mikkelin Ladun puheenjohtaja Seppo Tiihosen mukaan Rantakylästä Latupirtille pääsee hiihtämään, vaikka Vuolingon jään ylittävällä ladulla ei lunta enää olekaan.

Hiihtolomasta nautitaan sekä luistimet että monot jalassa

Ihmiset olivat luultavasti hyväkuntoisilla hiihtoladuilla, sillä luistelukentät olivat lähes tyhjillään tiistaina iltapäivällä. Lähemäen kentältä löytyi kuitenkin kaksi sitkeästi hokkareissa jäätä pitkin kiitävää luistelijaa.

Yhdeksänvuotiaat mikkeliläiset Vilma Leskinen ja Ella Heimonen luistelivat oikeaoppisesti kypärät päässä, mutta silti hieman varoen. Jäässä oli sulamisesta johtuen pehmeitä kohtia ja kuoppia, johon luistin saattoi helposti tökätä.

— Esimerkiksi tuossa jos luistelee, niin jää menee ihan rikki ja rätisee hirveästi, kuvaili Leskinen olosuhteita jäällä.

Kaksikko on käynyt ahkerasti sekä luistelemassa että hiihtämässä hiihtoloman aikana. Leskinen ja Heimonen ovat nauttineet lomasta, mutta ainoa harmi on, että molempien tanssiharrastuksessa on ollut tauko.