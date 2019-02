Oletko menossa jäälle? — Lue ensin tämä juttu, jossa Etelä-Savon pelastuslaitos kertoo kehnosta jäätilanteesta ja neuvoo jäällä liikkuvia

Huono jäätilanne on näkynyt Etelä-Savon pelastuslaitoksen tehtävissä. Ihmisiä on pudonnut jäihin ja jäänyt moottoriajoneuvoilla, moottorikelkoilla ja mönkijöillä jumiin sohjoon ja kohvajäähän, pelastuslaitos kertoo tiedotteessa.

Etelä-Savossa on säästytty henkilövahingoilta, mutta sään lauhtuminen heikentää jäätilannetta ja lisää henkilövahinkojen riskiä.

Vaihtelevat sääolot ovat kerryttäneet teräsjään päälle kohvajäätä, jonka päällä on sohjoa ja vettä. Kerrostumien päällimmäinen kerros voi kestää vielä tällä hetkellä kävelyn, mutta tuleva leudompi sää tekee jäällä liikkumisen vaikeammaksi, pelastuslaitos varoittelee.

Sään lämpeneminen lisää jään painoa ja massaa teräsjään päällä. Yhteisvaikutus heikentää teräsjään kestokykyä.

— Nämä on hyvä nostaa esiin, ettei vakavampia henkilövahinkoja sattuisi, varsinkin nyt kun meneillään on talvilomakauden sesonki ja jäillä liikkuminen voi lisääntyä, tiedotteessa todetaan.

Vasta 20 senttiä teräsjäätä kestää auton

Ely-keskuksen tiedotteen mukaan jäällä on hyvin ohut kerros teräsjäätä ja luminen sohjo on jäätynyt kohvajääksi, joka on paikoin 10—15 senttiä, mutta kestokyvyltään huomattavasti heikompaa kuin teräsjää.

Teräsjää on kirkas, läpikuultava ja tasainen. Kohvajää on jäätynyttä sohjoa, joka saattaa kerrostua paksuksi kerrokseksi ja kantavuus on satunnaista.

Ely-keskuksen ohjeen mukaan viisi senttiä teräsjäätä kantaa ihmisen, vähintään 15 senttiä teräsjäätä kantaa moottorikelkan ja vasta 20 senttiä teräsjäätä kantaa henkilöauton.

Noudata näitä neuvoja

Pelastuslaitos toivoo erityistä varovaisuutta jäällä liikuttaessa. Seuraavia neuvoja kannattaa noudattaa:

Vältä virtapaikkoja ja suuria selkiä, niissä ei ole välttämättä jäätä edes nimeksi.

Ilmoita minne olet menossa tai mene seurassa.

Varustaudu asianmukaisella vaatetuksella (kelluntapuku/pintapelastuspuku), naskaleilla, jotka ovat asianmukaisesti kaulalla. Pelastusliivitkin ovat hyvä varuste, myöskään köysi tai muu apuväline, jolla voit auttaa jäihin pudonneen, ei ole pahitteeksi.